Μπορεί στο μυαλό μας να έχουμε ως πιο πρόσφατο παράδειγμα τον αποκλεισμό του Γουίλ Σμιθ από τα Όσκαρ, την τελετή βράβευσης, αλλά και κάθε άλλη εκδήλωση για αυτά για 10 χρόνια, μετά το χαστούκι του στον Κρις Ροκ για το σχόλιο που έκανε για τη γυναίκα του Τζάντα, όμως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ένας σταρ «τρώει» απαγορευτικό από τη διοργάνωση.

Ο λόγος που ο Ρίτσαρντ Γκιρ αποκλείστηκε από τα Όσκαρ για 20 χρόνια

Το 1993, όταν ο Ρίτσαρντ Γκιρ κλήθηκε να παρουσιάσει το Όσκαρ Καλύτερης Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης, από το βήμα που του δόθηκε, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση της Κίνας, κάνοντας λόγο για εγκλήματα πολέμου και καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο προς τους Κινέζους πολίτες, όσο και στους υπηκόους του Θιβέτ. Έθεσε τότε το ζήτημα ανεξαρτητοποίησης του Θιβέτ από την Κίνα.

Το αποτέλεσμα ήταν να δεχτεί «ποινή» αποκλεισμού από την τελετή των Όσκαρ για 20 χρόνια καθώς η Ακαδημία απέφευγε τότε αυστηρά τις πολιτικές δηλώσεις στη διοργάνωση.

Στα χρόνια που ακολούθησαν του επιτράπηκε το 2003 να παρευρεθεί ως μέλος του καστ της ταινίας Chicago, η οποία ήταν υποψήφια και τελικά κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει βραβείο. Το 2013 επέστρεψε στην τελετή ως παρουσιαστής, σηματοδοτώντας την επίσημη επιστροφή του στη διοργάνωση μετά την άρση της απαγόρευσης.

Το σπάνιο σχόλιο του Ρίτσαρντ Γκιρ για το γεγονός

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ σπάνια μέσα στα χρόνια έχει αναφερθεί στο γεγονός, ωστόσο σε συνέντευξή του στο Variety ο χολιγουντιανός ηθοποιός δηλώνει τώρα πως παρά το ότι ήταν στη «μαύρη λίστα» για δύο δεκαετίες δεν είχε πάρει την απαγόρευση προσωπικά.

«Δεν το πήρα ιδιαίτερα προσωπικά. Δεν πίστεψα ότι υπήρχαν κακοί σε αυτή την κατάσταση. Κάνω αυτό που κάνω και σίγουρα δεν έχω την πρόθεση να βλάψω κανέναν.

Θέλω να βλάψω τον θυμό. Θέλω να βλάψω τον αποκλεισμό. Θέλω να βλάψω τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά προσπαθώ να μείνω όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτό από όπου προέρχεται η Αγιότητά Του… ότι όλοι μπορούν να εξιλεωθούν, και στο τέλος, όλοι πρέπει να εξιλεωθούν αλλιώς κανείς μας (δεν θα εξιλεωθεί).»

Μιλώντας στο HuffPost UK το 2013, όταν άρθηκε η απαγόρευση, ο Gere αστειεύτηκε σχετικά με τον αποκλεισμό, λέγοντας: «Φαίνεται πως με έχουν επανεντάξει. Αν παραμείνεις για αρκετό καιρό, ξεχνούν ότι σε έχουν αποκλείσει.»