The Roadshow: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αιφνιδίασε τον Καπουτζίδη, συναντώντας τη μητέρα του στις Σέρρες

Στις Σέρρες ταξίδεψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για το τελευταίο επεισόδιο του φετινού κύκλου του The Roadshow, του ΑΝΤ1. Μαζί με τον Διονύση βρέθηκε σε μία πολυκατοικία όπου και ένα κουδούνι έγραφε «Καπουτζίδης» και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα εμφανίστηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας η κυρία Ευανθί, η μητέρα του Γιώργου Καπουτζίδη.

Η ίδια υποδέχτηκε θερμά τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Διονύση, με τον παρουσιαστή να λέει: «Τι κάνετε κυρία Ευανθία; Από δω ο Διονύσης. Διονύση, να σου γνωρίσω τη μαμά του Γιώργου Καπουτζίδη. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η γυναίκα που έβγαλε αυτόν τον υπερταλαντούχο άνθρωπο».

«Πολλά λες, και συ είσαι! Και για όλες τις μάνες όλα τα παιδιά είναι ξεχωριστά. Έμφυτο είναι το ταλέντο του Γιώργου, έμφυτο και έμαθε καλά τα ελληνικά. Ήταν άριστος μαθητής στο σχολείο, πρώτος στην τάξη και ο βαθμός του ήταν 19 και. Κατ’ αρχήν έμαθε να διαβάζει προτού πάει στο σχολείο», δήλωσε με περηφάνεια, η κυρία Ευανθία.

Στη συνέχεια πήγαν να καθίσουν σε ένα παγκάκι κοντά στο σπίτι, η κυρία Ευανθία έμελλε να δεχθεί μια βιντεοκλήση από τον γιο της, Γιώργο Καπουτζίδη την οποία και επιμελήθηκε, βεβαίως, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Γιώργο, γελάς ε;», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μόλις είδε τον δημοφιλή σεναριογράφο και ηθοποιό. «Σ’ αγαπώ πολύ», είπε η κυρία Ευανθία στον γιο της με εκείνον να της ανταποδίδει, γεμάτος χαμόγελο, τον γλυκό λόγο και το τρυφερό «σ’ αγαπώ».

«Δεν ξέρω αν θα τα είχα καταφέρει αν δεν είχα αυτή τη μαμά. Είναι αδιανόητο, είναι απίστευτο το πόσο μου στάθηκε. Είναι ένα πρότυπο η μαμά μου, ένας άνθρωπος που έχει τόσο δυναμισμό, μυαλό και αγάπη. Είναι υπέροχη η μαμά μου, σ’ ευχαριστώ και σ’ αγαπώ πολύ», είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης.