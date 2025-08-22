Ρονάλντο: Το εξαψήφιο ποσό που θα δίνει στην Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, αν χωρίσουν

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκες έχουν γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή ζευγάρια. Μετά από χρόνια σχέσης μάλιστα, αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα και να παντρευτούν.

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2016 και από τότε βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, τόσο σε δημόσιες εκδηλώσεις όσο και σε σειρές ή προγράμματα όπου και οι δύο πρωταγωνιστούν.

Πρόσφατα όμως αποκαλύφθηκε ότι θα υπήρχε μια προκαταρκτική συμφωνία, η οποία έχει ως στόχο να προστατεύσει την περιουσία του Πορτογάλου επιθετικού, αλλά και να εξασφαλίσει σταθερότητα τόσο για το μοντέλο όσο και για τα παιδιά της.

Σύμφωνα με το περιοδικό TV GUIA της Πορτογαλίας, αυτή η συμφωνία έγινε όταν μόλις άρχισαν να βγαίνουν και θα τεθεί σε ισχύ σε περίπτωση που χωρίσουν.

Ρονάλντο: Το αστρονομικό ποσό που θα καταβάλει στη σύζυγό του αν χωρίσουν

Όλα δείχνουν ότι η έπαυλη στη Μαδρίτη ανήκει πλέον στην επίσης influencer και σε περίπτωση χωρισμού με τον πρώην παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης, αυτή θα λάβει ισόβια σύνταξη, για την οποία ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα πρέπει να πληρώνει πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα.

Διαβάστε επίσης: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε μετά από 9 χρόνια πρόταση γάμου στην Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκες έχουν δύο παιδιά, την Αλάνα Μαρτίνα και την Μπέλα Εσμεράλντα, αλλά στην οικογένεια ανήκουν επίσης ο Κριστιάνο Τζούνιορ και τα δίδυμα Εύα και Ματέο, παιδιά του ποδοσφαιριστή.

Πηγή: El Universal