Ρουθ Χάντλερ: Οικονομικά εγκλήματα, προσθετικά στήθους και η δημιουργία της θρυλικής Μπάρμπι

Η ταινία Μπάρμπι έχει κάνει δικαιολογημένο χαμό, σπάει ρεκόρ στο box office και έγινε ορόσημο της ποπ κουλτούρας, πριν καν κυκλοφορήσει. Η αληθινή ιστορία όμως της Μπάρμπι ξεκίνησε το 1959, όταν η Ρουθ Χάντλερ, που υποδύεται η Ρέα Πέρλμαν, έμελλε να αλλάξει τα δεδομένα στο παιχνίδι των παιδιών.

Η δημιουργός της κούκλας που μετέτρεψε τη Mattel σε κολοσσό, πέθανε το 2002, σε ηλικία 85 ετών, αλλά είχε ζήσει μία πλούσια ζωή, γεμάτη περιπέτειες. Όλα ξεκίνησαν τη δεκαετία του '50, όταν η Ρουθ παρατήρησε ότι οι μόνες κούκλες ήταν μωρά. Τα παιδιά έπαιζαν ουσιαστικά τις μαμάδες, μη έχοντας άλλη επιλογή. Σκέφτηκε ότι ίσως θα έπρεπε να υπάρχουν ενήλικες κούκλες, που να βοηθούν τα κορίτσια να φαντασιώνονται πώς θα είναι μεγαλώνοντας. Η έμπνευση ήρθε κατευθείαν από την κόρη της, Μπάρμπαρα, από την οποία πήρε το όνομα η κούκλα.

Η Mattel υπήρχε ήδη στην κατοχή της ίδιας και του συζύγου της, η οποία πουλούσε κορνίζες. Τα διοικητικά μέλη της εταιρίας διαφώνησα, θεωρώντας ότι καμία μητέρα δεν θα αγοράσει τέτοια κούκλα στο παιδί της, μέχρι το 1956 και το ταξίδι της Χάντλερ στην Ελβετία. Εκεί είδε την κούκλα Μπιλντ Λίλι σε μία βιτρίνα. Το ντεμπούτο της Μπάρμπι έγινε 3 χρόνια μετά, στη Νέα Υόρκη. Φορούσε το ασπρόμαυρο μαγιό που φορά και η Μάργκο Ρόμπι στην αρχή της ταινίας.

Το 1961 απέκτησε αγόρι, τον Κεν και σταδιακά, από κούκλα μόδας, απέκτησε διάφορα επαγγέλματα. Το 1978, η Χάντλερ, ο σύζυγός της και άλλα μέλη της εταιρίας κατηγορήθηκαν για συνωμοσία, απάτη μέσω mail και φοροδιαφυγή. Πλήρωσε πρόστιμο ύψους 57 χιλιάδων δολαρίων και έκανε 2.500 ώρες κοινοτικής εργασίας. Θα ακολουθούσε όμως η δεύτερη πράξη της καριέρας της.

Τη δεκαετία του 80, όταν διεγνώσθη με καρκίνο του μαστού, είδε την ανάγκη για προσθετικά που να μοιάζουν με αληθινό στήθος, αμέσως μετά τη δική της μαστεκτομή. Έφτιαξε μία ομάδα 8 γυναικών που το είχαν περάσει και ήξεραν πώς να χειριστούν τις πελάτισσές τους, φτιάχνοντας το προϊόν Nearly Me. To περιοδικό People την έκανε εξώφυλλο με το αληθινό στήθος της αλλά και με αυτό που αντικαταστάθηκε, για να δούμε τη διαφορά. Πούλησε την εταιρία της δεκαετία του '90.

Το πιο σημαντικό μήνυμα που ήθελε να στείλει, παρά την ιδεατή εικόνα της κούκλας, ήταν ότι μία γυναίκα δεν χρειάζεται να είναι παντρεμένη ή να κάνει παιδιά για να αυτοπραγματωθεί. Μπορεί να γίνει ό,τι θέλει και αυτό ενέπνευσε εκατομμύρια παιδιά τις τελευταίες δεκαετίες.