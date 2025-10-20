Σάββας Πούμπουρας: Έσωσε σκύλο εγκαταλελειμμένο μετά από τροχαίο - «Είχα δύο επιλογές»

Ο Σάββας Πούμπουρας απηύθυνε δημόσια έκκληση μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, ζητώντας πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη ενός σκύλου που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 19 Οκτωβρίου, στη λεωφόρο Πεντέλης, κοντά στη Ναυτική Βάση στα Βριλήσσια.

Ο γνωστός παρουσιαστής, εμφανώς συγκινημένος, περιέγραψε σε βίντεο τη στιγμή του ατυχήματος, τονίζοντας ότι υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας. Όπως ανέφερε, ένα Ι.Χ. με δύο γυναίκες επιβάτες παρέσυρε τον σκύλο και αμέσως μετά εγκατέλειψε το σημείο, χωρίς να σταματήσει.

«Είχα δύο επιλογές: να ακολουθήσω το αυτοκίνητο ή να μείνω για να βοηθήσω το ζώο, ώστε να μην το ξαναχτυπήσει κάποιος άλλος. Επέλεξα το δεύτερο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με τη συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας, το ζώο μεταφέρθηκε άμεσα σε κτηνιατρική κλινική. Αν και φέρει ηλεκτρονικό τσιπ, αυτό δεν είναι καταχωρημένο σε κάποιον ιδιοκτήτη. Η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με τον παρουσιαστή, παραμένει σταθερή αλλά κρίσιμη.