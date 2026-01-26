Σάκης Κατσούλης - Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Από τον Άγιο Δομίνικο στα σκαλιά της εκκλησίας - Ο γάμος πριν γίνουν γονείς

Τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν την Κυριακή 25/1 ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, οι οποίοι περιμένουν σε λίγο καιρό το πρώτο τους παιδί.

Ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη στον γάμο τους | Instagram

Οι δυο τους μας συστήθηκαν τηλεοπτικά μέσα από τη συμμετοχή τους στο Survivor το 2021, ωστόσο οι δυο τους γνωρίζονταν ήδη πολύ καλά τότε, αφού υπήρχε ήδη μια σχέση δύο χρόνων ανάμεσά τους και ένας χωρισμός.

Όταν ο Σάκης Κατσούλης ταξίδεψε στον Άγιο Δομίνικο, η -τότε πρώην σύντροφός του- Μαριαλένα Ρουμελιώτη βρισκόταν ήδη μέσα και δεν έκρυψε την έκπληξή της όταν τον είδε μπροστά της, εξάλλου τότε, η όμορφη μελαχρινή βρισκόταν σε σχέση με τον Γιώργο Λιβάνη.

Το τηλεοπτικό κοινό είχε παρακολουθήσει με ενδιαφέρον τότε τους δύο πρώην συντρόφους να έρχονται ξανά κοντά και η σχέση τους ξεκίνησε πάλι μετά την ολοκλήρωση του ριάλιτι επιβίωσης.

5,5 χρόνια μετά όλα αυτά ανήκουν στο μακρινό παρελθόν και οι δυο τους κάνουν πια γοργά τα βήματα της κοινής τους ζωής περιμένοντας σύντομα τον γιο τους.

Η εγκυμοσύνη της Μαριαλένας Ρουμελιώτη

Λίγες ώρες, πριν από το τέλος του 2025 το ζευγάρι είχε μοιραστεί δημόσια πως περιμένει το πρώτο του παιδί δημοσιεύοντας ένα βίντεο με τη φουσκωμένη κοιλιά της Μαριαλένας και το τεστ εγκυμοσύνης.

«Και λίγο πριν κλείσει η χρονιά, θέλαμε να μοιραστούμε κάτι που γεμίζει την καρδιά μας. Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μας. Ένα μικρό θαύμα που ήδη μεγαλώνει μέσα μας. Το πιο ιερό κεφάλαιο της ζωής μας μόλις ξεκινάει. ·2025–2026».

«Το έμαθα το πρωί και όλη μέρα σκεφτόμουν πώς θα του το πω, αλλά τίποτα δεν μου φαινόταν σωστό. Ήμουν τόσο σαστισμένη που απλώς άφησα τη στιγμή να με οδηγήσει. Τον περίμενα να γυρίσει από τη δουλειά, μαγειρέψαμε όπως κάθε φορά και του έγραψα ένα χαρτάκι που έλεγε “Θα γίνεις μπαμπάς”, κρατώντας δίπλα το τεστ εγκυμοσύνης. Από τις πιο δυνατές στιγμές», είχε εξομολογηθεί αργότερα εκείνη.

Η πρόταση γάμου του Σάκη Κατσούλη στην αγαπημένη του

Η πρόταση γάμου έγινε από τον Σάκη Κατσούλη στη Μαριαλένα Ρουμελιώτη τον περασμένο Ιούλιο στήνοντας ένα ρομαντικό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα.