Σάλος με τη συναυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη: Η απάντηση για τη σκηνή δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Μεγάλη συζήτηση άνοιξε μετά το στήσιμο της σκηνής για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη. Οι αντιδράσεις των κατοίκων ξεκίνησαν, όταν είδαν την όψη της εξέδρας με επίκεντρο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Τόσο η εικόνα του μνημείου μετά την κατασκευή της σκηνής, όσο και το κατά πόσο υπήρχε ασφάλεια κατά τη διάρκεια εργασιών, ήταν οι λόγοι που προβλημάτισαν τους Θεσσαλονικείς.

Η εταιρεία παραγωγής Galaxias Live Productions, εξέδωσε, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα thestival.gr, ανακοίνωση στην οποία διαβεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, ενώ εξηγεί τον σχεδιασμό που έχει γίνει για την ανάδειξή του.

«Βρισκόμενοι στην τελική ευθεία για τη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, στις 12 Σεπτεμβρίου, όλες οι εργασίες έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται με απόλυτο σεβασμό στην πόλη.

Η συναυλία της 12ης Σεπτεμβρίου είναι μια μεγάλη γιορτή, ανοιχτή σε όλους, με ελεύθερη είσοδο, με στόχο να ενώσει τον κόσμο, να τιμήσει και να γιορτάσει τη Θεσσαλονίκη, να αναδείξει την ιστορία και τα σύμβολά της στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο.

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Σε ό,τι αφορά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του. Παράλληλα, με ειδικό φωτισμό, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών, έχει σχεδιαστεί η ανάδειξή του, ώστε, τη βραδιά της 12ης Σεπτεμβρίου, η εμβληματική εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, της Παραλίας και της Θεσσαλονίκης να ταξιδέψει επάξια στα πέρατα του κόσμου.

Με αυτή τη δέσμευση συνεχίζουμε την ολοκλήρωση των εργασιών για μια μεγάλη γιορτή που ανήκει στη Θεσσαλονίκη και στους ανθρώπους της. Σε όλες και όλους, κάθε ηλικίας. Μια γιορτή θα αγκαλιάσει ολόκληρη την πόλη και θα μας ενώσει μέσα από τη δύναμη και το συναίσθημα της μουσικής», αναφέρει η ανακοίνωση.