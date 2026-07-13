Σαμ Νιλ: Το αντίο του Στίβεν Σπίλμπεργκ στον πρωταγωνιστή του Jurassic Park

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ απέτισε φόρο τιμής στον ηθοποιό Σαμ Νιλ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Είχε πρωταγωνιστήσει στη μεγάλη επιτυχία του σκηνοθέτη, Jurassic Park, υποδυόμενος τον Δρ. Άλαν Γκραντ.

Σε δήλωσή του στο Variety, ο διάσημος σκηνοθέτης ανέφερε:

«Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Ρότζερ Ντόναλντσον, Γκίλιαν Άρμστρονγκ, Γκρέιαμ Μπέικερ και Φίλιπ Νόις, οι οποίοι επέλεξαν τον Σαμ Νιλ σε ρόλους όπου διέπρεψε και έτσι τράβηξαν την προσοχή μου, οδηγώντας τελικά στην επιλογή του για τον ρόλο του Δρ. Άλαν Γκραντ στο Jurassic Park.

Ο Σαμ ήταν ένας εξαιρετικά συνεργάσιμος άνθρωπος. Για εκείνον ήταν πραγματική πρόκληση να υποδυθεί έναν χαρακτήρα που θεωρούσε τα παιδιά ενοχλητικά και βρόμικα, καθώς αυτό ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τον στοργικό πατέρα που ήταν για τα δικά του παιδιά.

Λάτρεψα τη συνεργασία μας σε όλες τις ταινίες του Jurassic. Μαζί με τη Λόρα Ντερν και τον Τζεφ Γκόλντμπλουμ θα αποτελούμε για πάντα τη δική μας οικογένεια του Jurassic και ο Σαμ δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε από εμάς ούτε από τα εκατομμύρια των θαυμαστών του σε όλο τον κόσμο.»

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Τον περασμένο Απρίλιο, ο Σαμ Νιλ είχε αποκαλύψει ότι δεν είχε πλέον καρκίνο, έπειτα από μια εξειδικευμένη θεραπεία στην οποία είχε υποβληθεί. Είχε διαγνωστεί με καρκίνο του αίματος τρίτου σταδίου τον Μάρτιο του 2022.

Την τελευταία δημόσια φωτογραφία του την είχε αναρτήσει μόλις έναν μήνα πριν από τον θάνατό του.