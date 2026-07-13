Σαμ Νιλ: «Έχω μια κάπως ασυνήθιστη οικογένεια» - Ο λόγος που έδωσε για υιοθεσία τον πρώτο του γιο

Ο αιφνίδιος θάνατος του ηθοποιού Σαμ Νιλ ο οποίος πρόσφατα είχε νικήσει τον καρκίνο βύθισε σε πένθος την οικογένειά του και προκαλέσε θλίψη στους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο.

Ο 78χρονος ηθοποιός, πρωταγωνιστής των επιτυχημένων ταινιών Jurassic Park είχε πίσω του μια καριέρα που εκτίνεται σε 5 δεκαετίες και θεωρούνταν ένας καλλιτέχνης με ευρεία ερμηνευτική γκάμα.

Στην ανακοίνωση για τον θάνατό του Σαμ Νιλ αναφερόταν πως έφυγε από τη ζωή περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.

Ο σταρ του είχε εξαιρετικά στενή σχέση με την οικογένειά του. Ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών και παππούς οκτώ εγγονιών.

Πώς ο Σαμ Νιλ επανενώθηκε με τον γιο που είχε δώσει για υιοθεσία

Είχε μιλήσει πολλές φορές για τη σημασία της οικογένειας και μεσούσης της καριέρας του και μετά την πρώτη επιτυχία με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του ότι είχε στερηθεί τον πρώτο του γιο, τον Άντριου για 25 χρόνια, καθώς τον είχε δώσει για υιοθεσία το 1969.

Όταν το έκανε αυτό ήταν τότε λίγο πάνω από 20 ετών και πίστευε ότι δεν ήταν «ικανός» να γίνει πατέρας. Αργότερα όμως, καθώς περνούσαν τα χρόνια, άλλαξε οπτική και επανενώθηκε με τον Άντριου, αφού, όπως είπε, «έψαξαν ο ένας τον άλλον».

Σε συνέντευξή του στους The Times το 2014, είχε δηλώσει: «Κανείς δεν έχει όλες τις απαντήσεις για το πώς να γίνει καλός γονιός. Έχω μια κάπως ασυνήθιστη οικογένεια· είναι πιο διευρυμένη από τις περισσότερες.

Ο πρώτος μου γιος, ο Άντριου, δόθηκε για υιοθεσία όταν ήταν πολύ μικρός. Ήμουν κι εγώ πολύ μικρός -στις αρχές της δεκαετίας των 20. Δεν τον είδα για 25 χρόνια και μετά ψάξαμε ο ένας τον άλλον».

Μιλώντας για την επανένωσή τους, την είχε περιγράψει ως μια πολύ ώριμη συνθήκη: «Αυτές οι συναντήσεις παρουσιάζονται συχνά ως πολύ συναισθηματικές και δραματικές, αλλά δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Κανείς δεν κλαίει στην αγκαλιά του άλλου· είναι κάτι πολύ πιο ώριμο…Είσαι πιο ικανός απ’ όσο νομίζεις. Αν μπορούσα να δώσω μία συμβουλή στον 20χρονο εαυτό μου, θα ήταν αυτή».

Όταν συναντήθηκαν ξανά το 1994, ο Σαμ είχε ήδη αποκτήσει άλλα τρία παιδιά.

Απέκτησε τον γιο του Τιμ το 1983 με την πρώτη του σύζυγο, Λίζα Χάροου, την οποία είχε γνωρίσει στα γυρίσματα της ταινίας «Omen III». Οι δυο τους ήταν παντρεμένοι για 11 χρόνια πριν χωρίσουν το 1989.

Την ίδια χρονιά παντρεύτηκε τη μακιγιέζ Νορίκο Βατανάμπε και μαζί απέκτησαν την κόρη τους Έλενα το 1991.

Ο Σαμ υιοθέτησε επίσης την κόρη της Νορίκο, τη Μαϊκό, κατά τη διάρκεια του γάμου τους. Το ζευγάρι χώρισε το 2017.