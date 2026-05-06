Σαμ Σμιθ: Αρραβωνιάστηκε τον σύντροφό του - Το διαμαντένιο δαχτυλίδι που προκάλεσε αίσθηση

Ο τραγουδιστής Σαμ Σμιθ και ο σχεδιαστής μόδας Κρίστιαν Κόουαν αρραβωνιάστηκαν έπειτα από 3 χρόνια σχέσης.
Το ζευγάρι, που παρευρέθηκε μαζί στο Met Gala 2026 τη Δευτέρα, ακούστηκε να συζητά για τον αρραβώνα του στο ξενοδοχείο Mark λίγο πριν περπατήσει στο κόκκινο χαλί.
Το εντυπωσιακό τετράγωνο κίτρινο διαμαντένιο δαχτυλίδι Cartier στα δάχτυλα στου Κόουαν δεν πέρασε απαρατήρητο κατά τη διάρκεια της λαμπερής βραδιάς.
«Από όσο γνωρίζω, επρόκειτο για έναν ιδιωτικό αρραβώνα. Είναι πανευτυχείς και, απ’ ό,τι ακούω, πολύ ερωτευμένοι!» ανέφερε πηγή που επικαλείται το Page Six.
Ο 33χρονος βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής και ο 32χρονος σύντροφός του Κρίστιαν Κόουαν είναι μαζί από τον Δεκέμβριο του 2022. Τότε είχαν εμφανιστεί μαζί κατά την υπογραφή του RMA, του νόμου που διασφάλισε τη αναγνώριση γάμων μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου και των διαφυλετικών γάμων.
Έκαναν την πρώτη επίσημη εμφάνισή τους ως ζευγάρι στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2024.
- Η Κωνσταντοπούλου «μηδένισε το γραπτό» του Μηταράκη: «Κλίνε το δόκτωρ, και εσύ από το South Eastern;»
- Ανδρομάχη: «Όταν ο Γιώργος άρχισε να μου στέλνει ερωτικά μηνύματα έπαθα σοκ - Τον είχα στην κατηγορία Φίλοι»
- Πότε εκφωνεί το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ η Σία Κοσιώνη
- Γιατί ο Νότης Σφακιανάκης δεν θα πάει στην κηδεία της αδερφής του στην Κω
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.