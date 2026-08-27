«Σαν το ρομάντζο στο Νησί δεν έχει»: Στη Φολέγανδρο η Μποφίλιου με τον σύντροφό της

Η αγάπη της Νατάσσας Μποφίλιου για τη Φολέγανδρο είναι γνωστή, καθώς πέρα από το ότι ταξιδεύει συχνά, έχει γράψει και το πολυαγαπημένο ωμώνυμο τραγούδι.

Και για το φετινό καλοκαίρι, επέλεξε το νησί ως προορισμό διακοπών, αναρτώντας όμορφα στιγμιότυπα στο Instagram.

Στις φωτογραφίες, εκτός από όμορφα τοπία, θάλασσες και φαγητά, φιγουράρει και ο επί χρόνια σύντροφός της Χρήστος Κορτσέλης. Στη λεζάντα μάλιστα, η ερμηνεύτρια έγραψε: «Ωραίος και ο Αθηναϊκός ρομαντισμός, δε λέω, αλλά σαν το ρομάντζο στο Νησί δεν έχει... Ευγνωμοσύνη που βρεθήκαμε στο βράχο του άλλη μία χρονιά».