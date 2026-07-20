Η Οδύσσεια του Νόλαν γεννά απορίες: Γιατί οι θεατές λένε ότι η ταινία «δεν θυμίζει καν Ελλάδα»;

Μεγάλη είναι η ανταπόκριση του κοινού για τη νέα, πολυσυζητημένη υπερπαραγωγή «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία έκανε πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες.

Οι θεατές που βγαίνουν από τις κινηματογραφικές αίθουσες δηλώνουν στην πλειονότητά τους ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το οπτικό και σκηνοθετικό αποτέλεσμα. Παρά το γεγονός ότι η ταινία δεν αντιμετωπίζεται ως ένα ιστορικό «ντοκιμαντέρ» με απόλυτη ακρίβεια στο έπος, καταφέρνει να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία.

Παράλληλα, έντονο ενδιαφέρον και θετικά σχόλια συγκεντρώνει η ερμηνεία της ηθοποιού που ενσαρκώνει την Ωραία Ελένη, με το κοινό να εστιάζει στην ουσία της υποκριτικής της απόδοσης.

Το Orange Press Agency βρέθηκε έξω από τις αίθουσες προβολής και κατέγραψε τις πρώτες εντυπώσεις των σινεφίλ.

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Ελισάβετ: «Μου έφερε νοσταλγία για τα σχολικά χρόνια»

Η Ελισάβετ, 20 ετών, στάθηκε στο συναίσθημα της νοσταλγίας και στην περηφάνια που ένιωσε βλέποντας το ομηρικό έπος στη μεγάλη οθόνη:

«Η ταινία με έφερε στα παλιά. Με έφερε στην εποχή που ήμουν γυμνάσιο.

Είναι ωραίο να μας τιμάνε εμάς τους Έλληνες με μια τόσο μεγάλη ταινία. Ο κάθε ηθοποιός ήταν πιστεύω ο σωστός για το ρόλο του. Η Οδύσσεια ήταν το αγαπημένο μου μάθημα στο γυμνάσιο.

Το είχα ξεχάσει όλο αυτό και αυτό μου το θύμισε και μου έφερε νοσταλγία. Το είδα με μεγάλη αγωνία, γιατί είναι διαφορετικό να το διαβάζεις και διαφορετικό να το βλέπεις».



Κωνσταντίνος Λουκόπουλος: «Η ελληνική μυθολογία εμπνέει διεθνώς – Το χρώμα του δέρματος δεν παίζει κανένα ρόλο»

Ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, υποψήφιος Διδάκτωρ Κλασικής Αρχαιολογίας και δημιουργός του δημοφιλούς καναλιού The Mythologist, ανέλυσε την ταινία μέσα από τη δική του επιστημονική και επικοινωνιακή ματιά, σχολιάζοντας μάλιστα και τις συζητήσεις γύρω από το κάστινγκ της Ωραίας Ελένης:

«Ως αρχαιολόγος και ως δημιουργός εκπαιδευτικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, θεωρώ ότι είναι υπέροχο το γεγονός ότι η ελληνική μυθολογία καταφέρνει να επιβιώνει μέσα στους αιώνες, να εμπνέει διεθνώς, να ξαναέρχεται στην επικαιρότητα για συζητήσεις και πιστεύω ότι η ταινία καταφέρνει να αναδείξει όλα αυτά τα οποία ήθελε να αναδείξει και ο Όμηρος μέσα από το έπος του.

Και παρά το γεγονός ότι δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ, για να περιμένουμε ιστορική ακρίβεια, είναι μεγάλη μας χαρά.

Εγώ το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και νομίζω ότι και ο κόσμος, αν αφήσει στην άκρη τις απαιτήσεις που μπορεί να είχε για κάτι το οποίο είναι απόλυτα πιστό στο έπος, θα το χαρεί, θα το εκτιμήσει και θα καταλάβει γιατί όλα αυτά τα οποία έγραφε ο Όμηρος πριν από δυόμισι χιλιάδες χρόνια είναι επίκαιρα και διαχρονικά».

Αναφερόμενος σε σχόλια που έχουν ακουστεί για την ηθοποιό που υποδύεται την Ωραία Ελένη ο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος τονίζει:

«Όποιος κάνει το λάθος να μη δει αυτή την ταινία επειδή η ηθοποιός που επιλέχθηκε για να παίξει την Ωραία Ελένη είναι μαύρη στερεί από τον εαυτό του από μια ευκαιρία να δει το έπος του Ομήρου με έναν διαφορετικό τρόπο.

Θεωρώ ότι δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο το χρώμα του δέρματος της ηθοποιού στο να περάσει ο Νόλαν τα μηνύματα του Ομήρου και ότι για να ενοχλείται κάποιος τόσο πολύ πάει να πει ότι έχει βαθύτερα κίνητρα που δεν αφορούν ούτε τον Όμηρο, ούτε τίποτα».

Βασιλική: «Τα χρώματα, τα τοπία και η σκηνοθεσία του Νόλαν ήταν τρομερά»

Η Βασιλική δήλωσε εντυπωσιασμένη από την αισθητική αρτιότητα της παραγωγής και τις εναλλαγές των εικόνων:

«Πολύ ωραία η ταινία. Τα χρώματα, τα τοπία ήταν όλα πολύ ωραία, η σκηνοθεσία, όλα πολύ ωραία.

Εμένα μου άρεσαν οι τοποθεσίες, ότι έβλεπες πολλά διαφορετικά μέρη, εικόνες. Αυτό κυρίως. Και η υποκριτική ήταν πολύ καλή από τους ηθοποιούς και η σκηνοθεσία προφανώς.

Ο σκηνοθέτης κυρίως (σ.σ.: ήταν ο λόγος που ήρθε να δει την ταινία). Δηλαδή έχουμε δει ταινίες του Νόλαν, όλες είναι τρομερές».

