Σάρον Στόουν «εφ' όλης της ύλης»: Η αποθέωση, η κακοποίηση και η επιστροφή μετά το εγκεφαλικό

Έγινε παγκοσμίως γνωστή με τις ταινίες «Basic Instinct» και «Casino». Tις περισσότερες φορές, την έχουμε δει σε ρόλο «κακιάς». Είναι μια γυναίκα που δεν της αρέσει το small talk, θεωρεί τον εαυτό της ντροπαλό και σίγουρα δεν ξέρεις ποτέ τι να περιμένεις από εκείνη.

Η Σάρον Στόουν γνωρίζει τι σημαίνει δύναμη, επιβίωση, κακοποίηση. Και για όλα αυτά μίλησε σε συνέντευξή της στον Guardian.

