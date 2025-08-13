Μενού

Σάρον Στόουν «εφ' όλης της ύλης»: Η αποθέωση, η κακοποίηση και η επιστροφή μετά το εγκεφαλικό

Η Σάρον Στόουν έδωσε μία συνέντευξη ζωής στον βρετανικό Guardian.

Reader symbol
Newsroom
Η Σάρον Στόουν
Σάρον Στόουν | (AP Photo/Chris Pizzello, File)
  • Α-
  • Α+

Έγινε παγκοσμίως γνωστή με τις ταινίες «Basic Instinct» και «Casino». Tις περισσότερες φορές, την έχουμε δει σε ρόλο «κακιάς». Είναι μια γυναίκα που δεν της αρέσει το small talk, θεωρεί τον εαυτό της ντροπαλό και σίγουρα δεν ξέρεις ποτέ τι να περιμένεις από εκείνη.

Η Σάρον Στόουν γνωρίζει τι σημαίνει δύναμη, επιβίωση, κακοποίηση. Και για όλα αυτά μίλησε σε συνέντευξή της στον Guardian.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

LIFESTYLE