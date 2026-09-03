Σε δημοπρασία η κιθάρα του Τζορτζ Μάικλ στο βιντεοκλίπ του Faith - Στις 100 χιλ. λίρες η αξία της

Αστρονομικό είναι το ποσό που εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει να πουληθεί η κιθάρα που χρησιμοποίησε ο Τζορτζ Μάικλ στο βιντεοκλίπ του «Faith», η οποία ανακοινώθηκε ότι βγαίνει σε δημοπρασία.
Το μουσικό όργανο με το οποίο εμφανίστηκε ο τραγουδιστής στο βίντεο κλιπ του εμβληματικού τραγουδιού αναμένεται να διατεθεί προς πώληση στις 29 Οκτωβρίου, μαζί με αντικείμενα από τη συλλογή της προσωπικής του βοηθού.
Στο βίντεο του τραγουδιού, ο πρώην frontman των Wham! εμφανίζεται με δερμάτινο μπουφάν και γυαλιά ηλίου τύπου aviator, κρατώντας την κιθάρα.
Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί από τον οίκο Swords στις 29 Οκτωβρίου, ενώ η κιθάρα δεν είναι το μόνο αντικέμενο που θα διατεθεί προς πώληση, αφού μια σειρά από προσωπικά αντικείμενα που ανήκαν στη συλλογή της Σίομπαν Μπέιλι, προσωπικής βοηθού του Τζορτζ Μάικλ, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2014, θα βρίσκονται επίσης εκεί.
Ανάμεσα στα αντικείμενα της συλλογής βρίσκονται προγράμματα από περιοδείες των Wham! και του Τζορτζ Μάικλ, μεταξύ των οποίων και υλικό από την ιστορική επίσκεψή τους στην Κίνα το 1985. Η αξία τους εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 300 έως 600 αγγλικές λίρες.
Στη δημοπρασία αναμένεται να διατεθεί και ένας χρυσός δίσκος, ο οποίος απονεμήθηκε για τις 500.000 πωλήσεις του «Wake Me Up Before You Go-Go» στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η εκτίμηση για την τιμή πώλησής του ξεκινά από τις 200 αγγλικές λίρες.
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