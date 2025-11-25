Σε κρίση ο Χάρης Τζωρτζάκης: «Μας έκοψαν το ρεύμα για 342 ευρώ, έχουμε δύο μικρά παιδιά»

Στην κρίση που περνά αναφέρθηκε ο ηθοποιός Χάρης Τζωρτζάκης, αναφέροντας πως λόγω λογαριασμών της ΔΕΗ που ξέχασε να εξοφλήσει, η δημόσια επιχείρηση του έκοψε το ρεύμα, για το αστρονομικό ποσό των...342 ευρώ.

«Δεν πληρώσαμε το ρεύμα, ξεχάσαμε λόγω δουλειάς για τρεις μήνες, ήταν για 342 ευρώ. Δεν ήρθε ποτέ ειδοποιητήριο, μας το έκοψαν. Πληρώσαμε κατευθείαν το υπόλοιπο και επικοινωνήσαμε με τη ΔΕΗ.

Εκεί μας είπαν να επικοινωνήσουμε με τον ΔΕΔΔΗΕ. Ο ΔΕΔΔΗΕ είπε ότι θα συνέδεε το ρεύμα τη Δευτέρα ενώ πήραμε Πέμπτη. Έχουμε δύο μικρά παιδιά στο σπίτι αλλά δεν γινόταν τίποτα για την περίπτωσή μας.

Προφανώς δεν πληρώνουμε μόνο το σπίτι, έχουμε διάφορους χώρους για τους οποίους πληρώνουμε ανελλιπώς. Καλά εγώ, αλλά ένας άνθρωπος μεγάλος σε ηλικία, που δεν έχει κάποιον στη ζωή, να του κόβουν το ρεύμα. Και αναρωτιόμαστε γιατί οι άνθρωποι πηδούν από τα μπαλκόνια;».