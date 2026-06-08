Μενού

Σε πελάγη ευτυχίας ο Κωνσταντίνος Αργυρός: Η Αλεξάνδρα Νίκα έφερε στον κόσμο την κόρη τους

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έγιναν ξανά γονείς. Η επιχειρηματίας έφερε στον κόσμο ένα υπέροχο, υγιέστατο κοριτσάκι.

Reader symbol
Newsroom
Παντρεύτηκαν Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα: Οι πρώτες εικόνες από τον γάμο τους
Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα | NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς η οικογένειά τους μόλις μεγάλωσε.Το ερωτευμένο ζευγάρι υποδέχτηκε με τεράστια χαρά το δεύτερο παιδί του, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο ήρθε να επισφραγίσει την απόλυτη προσωπική τους ευτυχία.

 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η αγαπημένη επιχειρηματίας γέννησε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου σε γνωστό ιδιωτικό μαιευτήριο των Αθηνών. Το timing μάλιστα δεν θα μπορούσε να είναι πιο ιδανικό ή συγκινητικό, καθώς ο πελαργός τους χτύπησε την πόρτα λίγες μόλις ημέρες μετά τα γενέθλια της Αλεξάνδρας, κάνοντάς της το πιο ξεχωριστό και ανεκτίμητο δώρο της ζωής της.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE