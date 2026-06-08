Σε πελάγη ευτυχίας ο Κωνσταντίνος Αργυρός: Η Αλεξάνδρα Νίκα έφερε στον κόσμο την κόρη τους

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς η οικογένειά τους μόλις μεγάλωσε.Το ερωτευμένο ζευγάρι υποδέχτηκε με τεράστια χαρά το δεύτερο παιδί του, ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο ήρθε να επισφραγίσει την απόλυτη προσωπική τους ευτυχία.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η αγαπημένη επιχειρηματίας γέννησε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου σε γνωστό ιδιωτικό μαιευτήριο των Αθηνών. Το timing μάλιστα δεν θα μπορούσε να είναι πιο ιδανικό ή συγκινητικό, καθώς ο πελαργός τους χτύπησε την πόρτα λίγες μόλις ημέρες μετά τα γενέθλια της Αλεξάνδρας, κάνοντάς της το πιο ξεχωριστό και ανεκτίμητο δώρο της ζωής της.
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