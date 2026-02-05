Σε πένθος η Νίκη Κάρτσωνα: «Ό,τι έκανα είναι και για σένα»

Δύσκολες ώρες για τη Νίκη Κάρτσωνα καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα της, Τζένη. Η επιχειρηματίας και πρώην μοντέλο, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media γνωστοποίησε την απώλειά της και δήλωσε ότι ήταν παράσημο για εκείνη να είναι παιδί της.

«Είμαι η Νίκη η κόρη της Τζένης..

Και είναι η Βάσω και η Μαρία οι κόρες της Τζένης

Τίτλος -Παράσημο…

Τύχη και ευλογία να είσαι κόρη της, αδερφή της, φίλη της, θεία της και γνωστή της…

Τα λόγια μικρά και λίγα.. οι λέξεις φτωχές για όλα αυτά που ήσουν για αυτά που έκανες και για εκείνα που προσέφερες…

Μια προσφορά η ζωή σου γεμάτη αγώνες, μάχες, χαρές, λύπες, μα πάντα εκεί γεμάτη δύναμη και θάρρος.. πάντα γενναία να ανοίγεις δρόμους και να μας δείχνεις πως γίνεται αυτό..

Ένα βλέμμα σου ήταν αρκετό για καύσιμο και για βάλσαμο στις ψυχές μας …

Μια αγκαλιά και ένα χάδι…

Κοιτάω τα μάτια σας και είναι γεμάτα πόνο θλίψη στεναχώρια και αγάπη…

Αγάπη για την Τζενη γιατί η Tζενη ζει και ζει μέσα από την αγάπη και την προσφορά…

Θέλω να μας οδηγείς και να μας καθοδηγείς

Θέλω να μας ανοίγεις δρόμους και να μας τους φωτίζεις

Θέλω να είσαι εδώ και θα είσαι γιατί το τόσο πολύ που ήσουν αφήνει ένα τεράστιο κενό ….

Γιατί ό,τι είμαι είναι και από εσένα

Και ό,τι έκανα είναι και για εσένα

Και ό,τι θα προσφέρω, θα είναι από εσένα

Καλό ταξίδι

Καλό παράδεισο μαμά», ανέφερε η Νίκη Κάρτσωνα.