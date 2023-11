Sean Martin: Πέθανε ξαφνικά στα 26 του ο τραγουδιστής

Θρήνος στον μουσικό χώρο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής των «Night Cafe», Sean Martin σε ηλικία 26 ετών, με τα αίτια θανάτου του να μην έχουν διευκρινιστεί ακόμη.

Δήλωση για τον ξαφνικό θάνατο του Sean Martin έκανε το συγκρότημά του στο Instagram, όπου αναφέρει πως «είμαστε συγκλονισμένοι που μοιραζόμαστε την είδηση του ξαφνικού θανάτου του κολλητού μας, του Sean. Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν τον πόνο που νιώθουμε αυτήν τη στιγμή, δυσκολευόμαστε ακόμη να επεξεργαστούμε την τραγική είδηση».

Άξιο αναφοράς είναι ότι πέρσι ο καλλιτέχνης αποκάλυψε ότι πάλευε με την υγεία του και χρειαζόταν χειρουργική επέμβαση για μία μυστηριώδη ασθένεια. Μέσω του Facebook τον περασμένο Απρίλιο ενημέρωσε: «Μερικοί από εσάς μπορεί να ξέρετε ότι παλεύω με την υγεία μου τα τελευταία δύο χρόνια, κάτι που ήταν τεράστιο εμπόδιο για την TNC και για να είμαι ειλικρινής ήταν αρκετά δύσκολο για όλους μας».

Sean Martin: Τι έγραψε η μητέρα του

Η μητέρα του Sean Martin, Κάθριν, ευχαρίστησε τους θαυμαστές για την υποστήριξη. «Η μουσική του, τα τραγούδια που έγραψε, ο άνθρωπος που ήταν, το χαμόγελό του, η καρδιά και η ψυχή του ήταν τόσο πολύτιμα. Οι φωνές σας είναι παρηγοριά για όλους μας αυτή τη στιγμή », έγραψε στο Facebook.

Το Night Cafe, το όνομα του οποίου είναι εμπνευσμένο από τον πίνακα του Vincent van Gogh, δημιουργήθηκε το 2013 και κυκλοφόρησε το Get Away from the Feeling και Bunkbed το 2017 και το 2018, ενώ ακολούθησε το άλμπουμ 0151 το 2019.