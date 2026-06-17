Σεφερλής: «Αν ο Χάρης φύγει στο εξωτερικό, θα μου λείψει - Αν πάρει και τη μάνα του, θα χαρώ πολύ»

Ο Μάρκος Σεφερλής μίλησε στην κάμερα της Super Κατερίνα με αφορμή τη νέα επιθεώρηση που παρουσιάζει στο Δελφινάριο, αλλά και την καλοκαιρινή περιοδεία του και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για την πολυετή συνεργασία με τη σύζυγό του, Έλενα Τσαβαλιά, αλλά και τον γιο τους, Χάρη.

«Είναι εύκολο να έχω δίπλα μου τη σύζυγό μου. Για πολλούς φαίνεται δύσκολο. Εμείς έχουμε διαχωρίσει και λίγο τους ρόλους.

Εγώ είμαι ο σκηνοθέτης, εκείνη είναι η ηθοποιός, η πρωταγωνίστρια θα έλεγα, που ακούει τις παρατηρήσεις μου. Είναι η μόνη που αντιμιλάει, που βγάζει γλώσσα, σε αντίθεση με τους άλλους ηθοποιούς, γιατί έχει το θάρρος», εξήγησε ο Μάρκος Σεφερλής.

Ερωτώμενος για τη σχέση με τον γιο του, αλλά και τις συναντήσεις με το κορίτσι του, ο γνωστός ηθοποιός απάντησε:

«Τι πιο ωραίο να βγαίνεις με τον γιο σου και την κοπέλα του, και η κοπέλα του με την πεθερά της, όπως είναι η Έλενα. Αλλά να διευκρινίσω ότι ο Χάρης μεγάλωσε πια, έχει κλείσει τα 22, έχει μπει στα 23, έχει και κοπέλα… Άρα λοιπόν, δεν είναι το παιδάκι εκείνο που ξέρετε όλοι -το λέω αυτό γιατί πολλοί μου λένε "Πόσο είναι ο Χάρης τώρα, δέκα, δώδεκα;"

Έχουνε μείνει με την εικόνα του μικρού παιδιού που βλέπουν στις παραστάσεις. Επειδή εγώ δε μεγαλώνω, σου λέει… και το παιδί θα έχει μείνει μικρό. Η μαμά του έχει μικρύνει και λίγο εγώ».

«Είναι ένα πολύ καλό κορίτσι. Ένα πολύ σεβαστικό κορίτσι, μου μιλάει στον πληθυντικό, αν και εμένα μου φαίνεται κάπως αυτό, αλλά, αφού το κάνει, δεν της έχω ζητήσει να το κόψει. Γελάει μαζί μου, γελάει με αυτά που κάνω.

Έχει πάρα πολύ χιούμορ και η ίδια, τολμάει να κάνει και σε μένα αστεία, και ο Χάρης με κοροϊδεύει…», είπε για τη σύντροφο του γιου του ο Μάρκος Σεφερλής.

Όταν δε ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ο γιος του να φύγει στο εξωτερικό, ο Μάρκος Σεφερλής απάντησε με χιούμορ συμπεριλαμβάνοντας και την Έλενα Τσαβαλιά, η οποία, όμως, αμέσως του έδωσε πληρωμένη απάντηση, αφού βρισκόταν στον ίδιο χώρο.

«Αν αποφασίσει να φύγει μόνος του, θα στεναχωρηθώ, θα μου λείψει. Αν αποφασίσει να πάρει και τη μάνα του, θα χαρώ πάρα πολύ», είπε χαρακτηριστικά ο Μάρκος Σεφερλής με την Έλενα Τσαβαλιά να ακούγεται από το βάθος να του λέει ότι θα έχει φύγει εκείνη από πριν.