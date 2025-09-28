Σελένα Γκόμεζ και Μπένι Μπλάνκο παντρεύτηκαν: Οι πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο

Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο είναι πλέον παντρεμένοι! Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στις 27 Σεπτεμβρίου στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια και λίγο αργότερα μοιράστηκε τις πρώτες επίσημες φωτογραφίες στο Instagram.

«27.9.25», έγραψε η Γκόμεζ, αποκαλύπτοντας στιγμές από την τελετή και ο Μπένι Μπλάνκο σχολίασε: «Συζυγός μου στην πραγματική ζωή».

Η νύφη εντυπωσίασε με custom-made φόρεμα Ralph Lauren, ενώ ο Μπλάνκο επέλεξε επίσης κοστούμι του ίδιου οίκου. Το ζευγάρι είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα του τον Δεκέμβριο του 2024, έναν χρόνο μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης τους.

Η Γκόμεζ είχε δηλώσει πρόσφατα ότι δεν είχε νιώσει ποτέ τόσο σίγουρη για μια απόφαση, ενώ ο Μπλάνκο είχε αποκαλύψει πως από την πρώτη στιγμή ήξερε ότι εκείνη ήταν «η γυναίκα του». Η σχέση τους χαρακτηρίζεται από αμοιβαία στήριξη και βαθιά συναισθηματική σύνδεση, όπως φάνηκε και από τις δημόσιες εξομολογήσεις τους.