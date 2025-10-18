Σελένα Γκόμεζ: Περνάει τον μήνα του μέλιτος στο Τέξας μαζί με τον Μπένι Μπλάνκο

Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο απόλαυσαν τον μήνα του μέλιτος μετά τον γάμο τους σε μια πολυτελή γαμήλια τελετή στη Σάντα Μπάρμπαρα τον περασμένο μήνα.

Οι νεόνυμφοι φέρονται να γιόρτασαν τον γάμο τους κάνοντας ένα οδικό ταξίδι κατά μήκος των ακτών της Καλιφόρνια και επισκεπτόμενοι την πολιτεία, από όπου κατάγεται η Σελένα, το Τέξας, σύμφωνα με το Daily Mail.

«Λάτρεψαν το μικρό τους μήνα του μέλιτος», δήλωσε μια πηγή κοντά στο ζευγάρι στο People την Παρασκευή. «Γιόρτασαν για μέρες κατά τη διάρκεια του γάμου τους και ήταν σε τόσο μεγάλη χαρά».

Η ίδια πηγή ανέφερε επίσης ότι η 33χρονη τραγουδίστρια και ο 37χρονος μουσικός παραγωγός θεώρησαν ότι η ρομαντική τους απόδραση ήταν «τέλεια» για αυτούς επειδή είχαν την ευκαιρία να «ηρεμήσουν» και να «χαλαρώσουν».

«Απόλαυσαν πραγματικά το να επιβραδύνουν τους ρυθμούς, να κάνουν ένα ταξίδι με αυτοκίνητο για να εξερευνήσουν και να χαλαρώσουν», είπε η πηγή. «Οδήγησαν μέχρι την ακτή της Καλιφόρνια και επισκέφθηκαν επίσης το Τέξας. Ήταν τέλεια», συμπλήρωσε.

Η σταρ της ταινίας «The Only Murders in the Building» παντρεύτηκε τον μουσικό παραγωγό στις 27 Σεπτεμβρίου στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια όπου αντάλλαξαν όρκους αγάπης με τα αγαπημένα τους πρόσωπα σε μια λίστα 170 καλεσμένων, γεμάτη με celebrities σε μια ιδιωτική έκταση 70 στρεμμάτων.

Η νύφη φόρεσε συνολικά τέσσερα κατά παραγγελία, λευκά φορέματα, όλα σχεδιασμένα ειδικά για εκείνη από τον Ralph Lauren ενώ ο γαμπρός φόρεσε ένα κλασικό μαύρο σμόκιν με παπιγιόν επίσης, από τον ίδιο οίκο.