Εβίτα Σερέτη: «Ο Γονίδης έβαλε το χέρι του στο μέτωπό μου, προσευχήθηκε και μου πέρασε ο πονοκέφαλος»

Μία ιδιαίτερη εμπειρία με τον Σταμάτη Γονίδη αποκάλυψε η τραγουδίστρια Εβίτα Σερέτη, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day». Όπως ανέφερε, την περίοδο που συνεργάζονταν, αντιμετώπισε έναν έντονο πονοκέφαλο και ο καλλιτέχνης με μία προσευχή και ένα άγγιγμα στο μέτωπό της, την βοήθησε να τον ξεπεράσει.

Η ίδια περιέγραψε: «Ήμασταν μαζί στο αυτοκίνητο, πηγαίναμε στο στούντιο για να γράψουμε ένα ντουέτο που κάναμε μαζί και είχα τρομερό πονοκέφαλο. Του λέω “Σταμάτη δεν νιώθω καλά”.

Έβαλε το χέρι του στο μέτωπό μου, είπε μία προσευχή, προσευχήθηκε στον Χριστό ο άνθρωπος και μου πέρασε ο πονοκέφαλος. Μπορώ να το πω με μεγάλη ειλικρίνεια και με σιγουριά».

Η Σερέτη τόνισε ότι ο Γονίδης διαθέτει μεταφυσικές ικανότητες, κάτι που, όπως είπε, βίωσε προσωπικά.