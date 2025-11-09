Σεξοθεραπεύτρια αποκαλύπτει τα δύο πιο συνηθισμένα φετίχ - Το ένα παραείναι για «μερακλήδες»

Μια θεραπέυτρια του σεξ αποκαλύπτει ποια είναι τα πιο συνηθισμένα φετίχ που έχει εντοπίσει στους πελάτες της και δεν είναι αυτά που μπορεί να νομίζεις.

Μιλώντας στο LADbible Stories, η θεραπεύτρια του σεξ Σαρλίν Ντάγκλας ερωτήθηκε σχετικά με το ποιο είναι το πιο συνηθισμένο φετίχ που συναντά στους πελάτες της. Η απάντηση περιελάμβανε ένα που σίγουρα έχεις ακούσει αλλά και ακόμη ένα που όπως εξήγησε γίνεται όλο και πιο διαδεδομένο τα τελευταία χρόνια.

Ενώ το σεξ αδιαμφισβήτητα μπορεί να αποτελέσει μια από τις μεγαλύτερες απολαύσεις, τα φετίχ, οι φαντασιώσεις και τα ερωτικά παιχνίδια είναι στοιχεία που μπορούν να αναζωπυρώσουν το πάθος αλλά και να αναβαθμίσουν την εμπειρία. Ωστόσο, μεγάλη μερίδα ανθρώπων δεν πραγματοποιούν ή ακόμη μπλοκάρουν αυτές τις φαντασιώσεις στη σκέψη πως μπορεί να είναι οι μοναδικοί που έχουν τόσο μεγάλη φαντασία.

Από το τρίο μέχρι τα δύσοσμα εσώρουχα: Τα φετίχ που γίνονται όλο και πιο διάσημα

Η θεραπεύτρια αποκάλυψε πως οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ως φαντασίωση να κάνουν τρίο ενώ παρατήρησε πως όλο και περισσότεροι ενδιαφέρονται για την «ηδονοβλεψία».

Συγκεκριμένα είπε: «Θα έλεγα ότι τα τρίο είναι πιθανώς το είδος των κύριων φαντασιώσεων που έχουν οι άνθρωποι, αλλά πρόσφατα διαπίστωσα ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι ενδιαφέρονται για την ηδονοβλεψία.

Στη συνέχεια εξηγώντας τι είναι η ηδονοβλέψια δήλωσε:

«Κάποιοι άνθρωποι διεγείρονται πραγματικά όταν τους βλέπουν να κάνουν σεξ. Υπήρχε ένα ζευγάρι με το οποίο δούλευα που είχε πει ότι τους αρέσει πολύ να κάνουν σεξ σε ξενοδοχεία, αλλά αφήνουν ένα παράθυρο ανοιχτό ώστε οι άλλοι να μπορούν να τους δουν. Οπότε ναι, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ηδονοβλεψία γίνεται όλο και πιο δημοφιλές».

Η σεξοθεραπεύτρια αποκάλυψε επίσης ότι υπάρχει ένα φετίχ που έχει ακούσει από πελάτες, που την εκπλήσσει κάθε φορά επειδή φαίνεται να είναι τόσο σπάνιο, τουλάχιστον με βάση τους ασθενείς της.

«Αν και, πιθανώς όλο το διάστημα που εργάζομαι ως σεξοθεραπεύτρια, υπήρξαν τρία ή τέσσερα άτομα που έχουν μοιραστεί το ίδιο φετίχ με εμένα, σοκάρομαι κάθε φορά που το ακούω, μόνο και μόνο επειδή είναι τόσο σπάνιο. Είναι τόσο διαφορετικό», είπε.

Όπως παραδέχτηκε υπήρξε πελάτης της που διεγειρόταν από δύσοσμες μυρωδιές στα επίμαχα σημεία: «Για να διεγερθεί πρέπει να υπάρχει πολύ δυσοσμία εκεί κάτω». Είπε επίσης ότι όταν όταν εκείνος εξήγησε στη σύντροφό του για το φετίχ του άλλαξε όλη η σεξουαλική τους δυναμική.

«Δεν ξέρει ακριβώς από πού προήλθε αυτό το φετίχ, αλλά πιστεύει ότι όταν ήταν έφηβος, υπήρχε μια πρόκληση που ήταν να μυρίσει μερικά δύσοσμα εσώρουχα από μια γυναίκα και το έκανε και από αυτό παρατήρησε ότι διεγείρεται σεξουαλικά», αποκάλυψε.