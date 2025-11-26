Σεξουαλική παρενόχληση από θαυμάστρια δέχθηκε ο τραγουδιστής Mario Dewar Barrett, γνωστός και ως Mario όσο τραγουδούσε στην σκηνή σε συναυλία που πραγματοποίησε στο Ντιτρόιτ το Σάββατο (22/11).
Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από μια χρήστη του TikTok, μια άγνωστη γυναίκα πoυ βρισκόταν ακριβώς κάτω από την σκηνή φαίνεται να ακουμπάει αιφνιδιαστικά με την παλάμη της τα γεννητικά όργανα του τραγουδιστή όσο εκείνος τραγουδούσε στην σκηνή.
Μάλιστα όπως φαίνεται στο βίντεο η γυναίκα που ακούμπησε άσεμνα τον Mario ήταν παντρεμένη καθώς φορούσε βέρα στο δάχτυλο.
«Σταμάτα να το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ» ήταν τα λόγια του τραγουδιστή που φάνηκε να αισθάνεται άβολα, όμως δεν σταμάτησε να τραγουδάει.
Το περιστατικο σεξουαλικής παρενόχλησης έγινε γνωστό στο TikTok και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους χρήστες που κάνουν λόγο για ξεκάθαρη παρενόχληση: «Αυτό είναι κυριολεκτικά επίθεση!», «Γιατί να θεωρείς ότι είναι εντάξει;» και «Αυτό δεν είναι αποδεκτό με κανένα κριτήριο» ήταν μερικά από τα σχόλια όπως αναφέρει το news.com.au.
- Κακοκαιρία Adel: Ξεκινά το 48ωρο με τις σφοδρές καταιγίδες - Χάρτης με τις περιοχές που απειλούνται
- Τραγωδία στον Δομοκό: Νεκρός 50χρονος - Τον τσίμπησε μέλισσα και έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου
- Συγκλονίζει ο πατέρας του 19χρονου φαντάρου που σκοτώθηκε στη Ρόδο: «Το πρωί που μιλήσαμε ήταν χαρούμενος»
- Αυτή είναι η πιο μεγάλη πόλη του κόσμου σε πληθυσμό: Έριξε το Τόκιο στην τρίτη θέση
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.