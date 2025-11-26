Σεξουαλική παρενόχληση από θαυμάστρια δέχθηκε ο τραγουδιστής Mario Dewar Barrett, γνωστός και ως Mario όσο τραγουδούσε στην σκηνή σε συναυλία που πραγματοποίησε στο Ντιτρόιτ το Σάββατο (22/11).

Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από μια χρήστη του TikTok, μια άγνωστη γυναίκα πoυ βρισκόταν ακριβώς κάτω από την σκηνή φαίνεται να ακουμπάει αιφνιδιαστικά με την παλάμη της τα γεννητικά όργανα του τραγουδιστή όσο εκείνος τραγουδούσε στην σκηνή.

Μάλιστα όπως φαίνεται στο βίντεο η γυναίκα που ακούμπησε άσεμνα τον Mario ήταν παντρεμένη καθώς φορούσε βέρα στο δάχτυλο.

«Σταμάτα να το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ» ήταν τα λόγια του τραγουδιστή που φάνηκε να αισθάνεται άβολα, όμως δεν σταμάτησε να τραγουδάει.

Το περιστατικο σεξουαλικής παρενόχλησης έγινε γνωστό στο TikTok και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους χρήστες που κάνουν λόγο για ξεκάθαρη παρενόχληση: «Αυτό είναι κυριολεκτικά επίθεση!», «Γιατί να θεωρείς ότι είναι εντάξει;» και «Αυτό δεν είναι αποδεκτό με κανένα κριτήριο» ήταν μερικά από τα σχόλια όπως αναφέρει το news.com.au.