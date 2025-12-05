Μενού

Σία Κοσιώνη: Το στιγμιότυπο μέσα από το σπίτι της - «Ρε τι τραβάμε»

Η δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη αποτύπωσε με χιούμορ μια καθημερινή συνήθεια που η κακοκαιρία Byron την έκανε δυσκολότερη.

Σία Κοσιώνη και Κώστας Μπακογιάννης
Η Σία Κοσιώνη και ο Κώστας Μπακογιάννης | EUROKINISSI/ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ
Μπορεί τα τελευταία 24ωρα η κακοκαιρία Byron να έχει περιορίσει τις μετακινήσεις πολλών κατοίκων της Αττικής λόγω των καταιγίδων, ωστόσο όσοι έχουν κατοικίδια δεν έπρεπε να βρουν τρόπους να τα βγάλουν βόλτα παρά τις καιρικές συνθήκες.

Η Σία Κοσιώνη με χιουμοριστική ματιά φωτογράφησε τον σκύλο της οικογένειας «ντυμένο» με μια πλαστική σακούλα για να αποφύγει την πολλή βροχή βάζοντάς του λεζάντα τη φράση «Ρε τι τραβάμε» που αποτύπωνε ίσως τη διάθεση όλων.

σκύλος Κοσιώνη
Η φωτογραφία του σκύλου της | Instagram/ siakossioni

Οι βόλτες στο κέντρο είναι από τις συνήθειες που η Σία Κοσιώνη απολαμβάνει καθημερινά, έχοντας συχνά απαθανατιστεί με ποδήλατο ή σκούτερ μαζί με τον Κώστα Μπακογιάννη και τον γιο τους, Δήμο.

