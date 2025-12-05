Σία Κοσιώνη: Το στιγμιότυπο μέσα από το σπίτι της - «Ρε τι τραβάμε»

Μπορεί τα τελευταία 24ωρα η κακοκαιρία Byron να έχει περιορίσει τις μετακινήσεις πολλών κατοίκων της Αττικής λόγω των καταιγίδων, ωστόσο όσοι έχουν κατοικίδια δεν έπρεπε να βρουν τρόπους να τα βγάλουν βόλτα παρά τις καιρικές συνθήκες.

Η Σία Κοσιώνη με χιουμοριστική ματιά φωτογράφησε τον σκύλο της οικογένειας «ντυμένο» με μια πλαστική σακούλα για να αποφύγει την πολλή βροχή βάζοντάς του λεζάντα τη φράση «Ρε τι τραβάμε» που αποτύπωνε ίσως τη διάθεση όλων.

Η φωτογραφία του σκύλου της | Instagram/ siakossioni



Οι βόλτες στο κέντρο είναι από τις συνήθειες που η Σία Κοσιώνη απολαμβάνει καθημερινά, έχοντας συχνά απαθανατιστεί με ποδήλατο ή σκούτερ μαζί με τον Κώστα Μπακογιάννη και τον γιο τους, Δήμο.