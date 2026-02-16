Sing for Greece: Σοφία Αλιμπέρτη και Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης έκαναν χαμό για τον Good Job Nicky

Στο κοινό του Sing For Greece για την ανάδειξη του εκπροσώπου της Ελλάδας στη Eurovision 2026 έδωσαν το «παρών» η Σοφία Αλιμπέρτη με τον γιο της Μιχαήλ Άγγελο Βαρθακούρη για να στηρίξουν τον Good job nicky που συμμετείχε με το Dark side of the Moon.

Μαμά και αδελφός ήταν ανάμεσα στους ένθερμους υποστηρικτές του καλλιτέχνη στη βραδιά του τελικού. Η πρώην παρουσιάστρια και ηθοποιός κατέγραφε την εμφάνιση του γιου της στη σκηνή με το κινητό της τηλέφωνο ζητωκραυγάζοντας με ενθουσιασμό, όπως έκανε και ο αδελφός του τραγουδιστή.

Διαβάστε ακόμα: «Ferto» με χαρές, συγκινήσεις και προχθεσινά βίντεο

«Ο κόσμος με έφερε στο δύο με ένα πάρα πολύ απαιτητικό κομμάτι. Είναι πάρα πολύ άδικο να ρίχνουμε ευθύνες αλλού, δεν είναι όμορφο αυτό το πράγμα. Προφανώς έχω μερίδιο ευθύνης. Δεν σταματάει εδώ η ζωή για κανέναν μας», είπε ο Good job Nicky σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μετά τα αποτελέσματα σημειώνοντας ότι πολλοί ήταν εκείνοι που είχαν θέματα με τον ήχο, αλλά δεν ρίχνει τις ευθύνες αλλού.