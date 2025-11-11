Σίντνεϊ Σουίνι: Έχασε 13 κιλά σε λιγότερο από δύο μήνες - Τα 4 tips που ακολούθησε

Η Σίντνεϊ Σουίνι διανύει ίσως μία από τις πιο επιτυχημένες χρονιές της σε επαγγελματικό επίπεδο. Οι προτάσεις για πρωταγωνιστικούς ρόλους δεν έχουν τέλος, την ίδια στιγμή που το ταλέντο και οι υποκριτικές ικανότητές της, τη δικαιώνουν. Η κυκλοφορία της ταινίας «Christy» έχει αποσπάσει ήδη πολύ θετικές κριτικές, με την ηθοποιό να απολαμβάνει τους καρπούς των προσπαθειών της.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό «People», η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε πως για να υποδυθεί τον ρόλο της «Christy» χρειάστηκε να πάρει αρκετά κιλά, προκειμένου το σώμα της να μοιάζει με αυτό μιας αθλήτριας πυγμαχίας.

