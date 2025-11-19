Σίσσυ Χρηστίδου: «Δεν κρύφτηκα καθόλου - Δεν κλείστηκα σε κάποια κλινική κάνοντας πλαστικές»

Η Σίσσυ Χρηστίδου, μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, αναφέρθηκε στα σχόλια που δέχτηκε στην αρχή της τηλεοπτικής σεζόν και αφορούσαν την απώλεια κιλών και την ανανεωμένη εμφάνισή της.

«Μου έκανε εντύπωση γιατί δεν κρύφτηκα καθόλου. Όλο το καλοκαίρι στα social media, ήμουν πολύ ανοιχτή με το θέμα, συζητούσα όλο αυτό για την προσπάθεια που έκανα.

Δεν περίμενα να υπάρχει αυτή η έκπληξη. Προφανώς, και δεν κλείστηκα σε κάποια κλινική κάνοντας πλαστικές. Ήμουν με τα παιδιά μου και κάναμε διακοπές», είπε αρχικά η γνωστή παρουσιάστρια.

Eξήγησε δε ότι ακολουθεί μια συγκεκριμένη μέθοδο με την επίβλεψη γιατρού, προσθέτοντας πως δεν είναι η πρώτη φορά στη ζωή της που δίνει μάχη με τα κιλά.

«Μίλησα για τη μέθοδο που για μένα λειτουργεί, το έχω κάνει και στις εγκυμοσύνες μου. Γίνεται υπό ιατρική επίβλεψη, οπότε νιώθω ασφαλής γιατί είμαι και πολύ φοβιτσιάρα.

Λένε για μεθόδους που ποτέ δεν θα ακολουθούσα, γιατί φοβάμαι. Έχουν προωθήσει και προϊόντα δήθεν με το όνομά μου, ψεύτικες συνεντεύξεις», δήλωσε η Σίσσυ Χρηστίδου, δίχως να κρύψει πότι δεν είνβαι η πρώτη φορά στη ζωή της που προσπσαθεί να χάσει κιλά.

«Έχω δώσει πολλές φορές τη μάχη με τα κιλά», εξομολογήθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου.