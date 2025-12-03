Σίσσυ Χρηστίδου για Θοδωρή Μαραντίνη: «Είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικά θυμωμένος μαζί μου»

Η Σίσσυ Χρηστίδου έδωσε συνέντευξη στο podcast «Anestea» στο YouTube και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της, Θοδωρή Μαραντίνη, τον οποίο περιέγραψε ως έναν άνθρωπο που είναι «εξαιρετικά θυμωμένο» μαζί της.

«Έκανα τα πάντα για να υπάρχει καλό κλίμα. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη στο επίπεδο της αφέλειας. Δέχτηκα να το υπογράψω αυτό, το υπέγραψα. Κι εγώ όταν είδα τη συνέντευξη, απέκτησα μία ελπίδα.

Μου φαίνεται τρομερά πληγωτικό. Είναι ένας άνθρωπος που είναι εξαιρετικά θυμωμένος μαζί μου. Εγώ δεν μίλησα ποτέ όπως θα ήθελα ή δεν είπα ποτέ όλα αυτά που θα ήθελα επειδή υπήρχαν δημοσιογράφοι στην αίθουσα. Όταν οι δίκες ήταν ανοιχτές, η στάση μου ήταν πολύ περιορισμένη», είπε χαρακτηριστικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η ίδια δεν έκρυψε πως στην αρχή πίστευε ότι το διαζύγιο θα ήταν βελούδινο, αλλά στους έξι μήνες πήρε τα πρώτα ασφαλιστικά μέτρα και έτσι ξεκίνησε η δικαστική διαμάχη με τον Θοδωρή Μαραντίνη.

«Δεν υπήρχαν χρόνια που ήταν βελούδινο, υπήρχαν μήνες, λίγοι μήνες. Τα πρώτα ασφαλιστικά μέτρα τα έλαβα έξι μήνες μετά το διαζύγιο. Δεν το έφερα ποτέ εγώ στο φως, όπως και δεν το πήγα ποτέ εγώ στις δικαστικές αίθουσες.

Είναι ένας χορός που, άμα αποφασίσει να μπει η άλλη πλευρά, αναγκάζεσαι να μπεις και να μιλάς σε αυτή τη γλώσσα. Φυσικά και δεν θα ήθελα να έχει δημοσιευτεί ποτέ. Εγώ πίστευα ότι θα είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας και έκανα τα πάντα για να υπάρχει καλό κλίμα, αλλά δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου.

Προσπαθώ πάντα να έχω στο μυαλό μου τα παιδιά μου και ίσως αυτό έχει προστατέψει κι εμένα. Αν δεν υπήρχαν τα παιδιά, μπορεί να είχα πει πολλά πράγματα που δεν λέω. Γιατί ό,τι και να πω αφορά τον πατέρα τους. Τα παιδιά μου αξίζουν έναν πατέρα με προστατευμένη εικόνα.

Στην πρώτη φορά που ζητήθηκε να καταθέσουν, χρειάστηκε να μιλήσουμε. Το σχολείο τους είναι προστατευμένο περιβάλλον, γι’ αυτό και δεν φτάνει πολλή πληροφορία σε εκείνα», ανέφερε η γνωστή παρουσιάστρια.

Χρηστίδου: «Παραιτήθηκα από την κοινή μας περιουσία, το υπέγραψα και δεν διεκδίκησα κάτι»

Η Σίσσυ Χρηστίδου δεν έκρυψε ότι «με πλήγωσε η διαδικασία, η διαδικασία του να φτάνουμε στα δικαστήρια. Φοβόμουνα πολύ, τα δικαστήρια, τη δημοσιότητα. Και πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό οδηγηθήκαμε εκεί γι’ αυτό. Φοβόμουνα όντως και καλά έκανα και φοβόμουν, όταν είδα την έκταση που πήρε. Όμως δεν φοβάμαι πια. Με βοήθησε η δικαιοσύνη.

Κατάλαβα ότι υπάρχουν γυναίκες που χρειάζονται στήριξη και μέσα από αυτό την παίρνουν. Δεν θα βάλω πίσω τη μάχη για τα δικαιώματα των παιδιών μου για να προστατέψω τη δική μου εικόνα. Δεν μιλάμε καθόλου».

«Εγώ παραιτήθηκα από την κοινή μας περιουσία, το υπέγραψα και δεν διεκδίκησα κάτι. Στα δικαστήρια έχω βρεθεί μόνο για να εκπροσωπήσω τα παιδιά μου. Ο πρώην σύζυγός μου εκπροσωπεί τον εαυτό του. Ποτέ δεν τέθηκε θέμα απέναντι στα παιδιά, πρακτικά είναι ένας πολύ καλός μπαμπάς. Στην αρχή κάναμε πράγματα οικογενειακά, αλλά στην πορεία αποφάσισε εκείνος να αποστασιοποιηθεί.

Ο άνθρωπος που ήμουν τότε με τον άνθρωπο που είμαι τώρα είναι διαφορετικός. Δεν θα έμπαινα ποτέ ξανά έτσι. Για τις σχέσεις παλεύεις, βάζεις πολύ νερό στο κρασί σου μέχρι να νερώσει τελείως. Υπερασπίστηκα τον γάμο μου με όλο μου το είναι. Ήταν μονόδρομος», δήλωσε η ίδια.

«Αποφάσισα ότι εγώ δεν θέλω με αυτή την έννοια που μπορεί να λέει ο κόσμος "να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου"… με αυτό τον τρόπο δεν θέλω να την ξαναφτιάξω, γιατί τη θεωρώ έτσι όπως είναι φτιαγμένη. Έχω αποφασίσει από την αρχή που χώρισα, ότι δεν θέλω να φτιάξω καινούργια οικογένεια με έναν άλλον άντρα.

Δηλαδή δεν θέλω ένας άντρας να έρθει μέσα στο σπίτι με τα παιδιά μου. Να συζήσω, να ξαναπαντρευτώ, να κοιμάμαι στο κρεβάτι με έναν άλλον άντρα και τα παιδιά μου να είναι στο διπλανό δωμάτιο. Δεν το κατακρίνω, αλλά αυτό είναι μία δική μου απόφαση, πολύ απόλυτη.

Απέναντι σε αυτή την απόφαση, λοιπόν, που αφορά το κομμάτι των παιδιών μου μέχρι τα παιδιά μου να φύγουν από το σπίτι, έτσι… Κάποια στιγμή θα φύγουν. Μετά… ό,τι θες. Μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Οπότε την οικογένειά μου τη θεωρώ ολοκληρωμένη έτσι όπως είναι και δεν θέλω να αλλάξει αυτό το μοντέλο.

Άρα στο πλαίσιο αυτό, είναι δύσκολο ένας άνθρωπος να το δεχτεί, δηλαδή όταν μπει ένας άνθρωπος στη ζωή σου, μετά θέλει να μπει σε όλη τη ζωή σου. Οπότε είναι πολύ συγκεκριμένες οι συνθήκες», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου.