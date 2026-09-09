Η Σμαράγδα Καρύδη ήταν καλεσμένη στο vidcast των Rainbow Mermaids και μεταξύ άλλων εξομολογήθηκε το πόσο χαίρεται όταν αναβάλλεται κάποια υποχρέωση και σίγουρα πολλοί θα ταυτιστούν μαζί της.

«Τις δουλειές που πρέπει να κάνω, τις κάνω όλες. Δεν λουφάρω. Γενικά χαίρομαι τόσο πολύ όταν κάτι αναβάλλεται.

Δηλαδή άμα με πάρουν το πρωί και μου πουν δεν θα γίνει το γύρισμα ή η παράσταση... εκεί το πανηγυρίζω.

Μου αρέσει να μου λένε ότι οι δουλειές αναβλήθηκαν, ματαιώθηκαν για πάντα...», δήλωσε αρχικά η αγαπημένη ηθοποιός.

Και για όποιον αναρωτηθεί «μα δεν βαριέται;» η Σμαράγδα Καρύδη διευκρίνισε πως «θα βρω τι να κάνω. Θα κάτσω στον καναπέ, θα κάνω δουλειές, θα πάω για ψώνια, θα βάλω να δω τίποτα σε κανένα κανάλι».

Σε ερώτηση δε για το κατά πόσο το να κοιτάει το ταβάνι είναι κάτι που συνηθίζει, η ίδια απάντησε πως «το κοίταγμα στο ταβάνι το έχω ξεσκίσει. Σκέφτομαι».

Καρύδη για Παρά Πέντε: «Η Ντάλια ήταν δώρο για εμένα»

Αυτή την περίοδο το Παρά Πέντε παίζεται καθημερινά στις 22:10 από το Mega, σημειώνοντας για άλλη μια φορά νούμερα τηλεθέασης που θα ζήλευαν πολλές σειρές Α' προβολής παρά το γεγονός ότι έχουμε χάσει τον αριθμό των επαναλήψεων και φυσικά, η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην πάει στη θρυλική σειρά.

«Η Ντάλια ήταν πολύ μεγάλο πράγμα για μένα. Και για αυτό δεν με πειράζει να με λένε Ντάλια. Δεν έχω αυτό το κόμπλεξ επειδή έκανα αυτή την επιτυχία να την αφήσω πίσω μου. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι έκανα ωραία πράγματα.

Δεν μπορείς να κάνεις κάτι τόσο δυνατό σε απήχηση γιατί αυτό μπορεί να σου τύχει μια φορά στη ζωή σου και άντε μια δεύτερη; Μόνο σαν δώρο μπορείς να το βλέπεις και να λες "Σε ευχαριστώ, Θεέ μου που μου έτυχες".

Πήρα από αυτό σε όλα τα επίπεδα και πάμε παρακάτω. Το σκεφτόμουν και αμέσως μετά, μην κολλήσω.

Μετά από κάτι τόσο δυνατό, λες "και τώρα τι θα είναι αυτό που θα το ξεπεράσει;". Αλλά άμα μπεις σε αυτό το λούκι να κυνηγάς τον εαυτό σου και να ξεπεράσεις κάτι που έκανες, δεν... Πρέπει να συνεχίσεις να κάνεις τη δουλειά σου», είπε χαρακτηριστικά η Σμαράγδα Καρύδη.

Μάλιστα, δεν έκρυψε πως μετά το Παρά Πέντε να ξαναπαίξει μια «μουρλή», όπως είπε χαρακτηριστικά, αλλά η ίδια δεν το ήθελε.