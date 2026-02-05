Μενού

Σμαραγδής για «Καποδίστρια»: «Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν λόγους να μη λένε καλά λόγια για την ταινία»

Επιτυχία για τον «Καποδίστρια» του Σμαραγδή, που απαντά στις κριτικές και μιλά για το όραμα και την αγάπη πίσω από την ταινία.

Γιάννης Σμαραγδής | Glomex / @Megatv
Με  δυναμική συνεχίζει την πορεία της η νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, «Καποδίστριας», η οποία έχει ήδη σπάσει ρεκόρ προπώλησης, ξεπερνώντας τις 720.000 πωλήσεις εισιτηρίων και καταγράφοντας ιστορικά νούμερα στο ελληνικό box office.

Ο σκηνοθέτης μίλησε στην εκπομπή Buongiorno, αναφερόμενος τόσο στο όραμα της ταινίας όσο και στη μεγάλη απήχηση που γνωρίζει.

 

Ο Γιάννης Σμαραγδής εξήγησε πως η δημιουργία της ταινίας είχε βαθιά συναισθηματικό χαρακτήρα: «Εμείς κάναμε μια ταινία αντίδωρο αγάπης για τον Ιωάννη Καποδίστρια, γιατί είναι ο καλύτερός μας.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι το πρότυπο του Έλληνα και για να του μοιάσουμε πρέπει να αρχίσουμε να αγαπάμε τα πράγματα που μας γέννησαν.

Και ποια είναι αυτά; Είναι ο ελληνικός πολιτισμός», δήλωσε.

Αναφερόμενος στις κριτικές που έχει δεχτεί η ταινία, ο σκηνοθέτης ήταν ξεκάθαρος: «Ποιος ενδιαφέρεται τώρα; Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, λόγους να μη λένε καλά λόγια, είναι δικό τους θέμα. Τους αγαπάμε κι αυτούς.

Μπορεί να τους βοηθήσει τώρα η μαζική αποδοχή της ταινίας, να καταλάβουνε ότι πρέπει να αλλάξουνε ρότα. Να μάθουνε δηλαδή να αγαπάνε».

 

