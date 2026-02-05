Σμαραγδής για «Καποδίστρια»: «Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν λόγους να μη λένε καλά λόγια για την ταινία»

Με δυναμική συνεχίζει την πορεία της η νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, «Καποδίστριας», η οποία έχει ήδη σπάσει ρεκόρ προπώλησης, ξεπερνώντας τις 720.000 πωλήσεις εισιτηρίων και καταγράφοντας ιστορικά νούμερα στο ελληνικό box office.

Ο σκηνοθέτης μίλησε στην εκπομπή Buongiorno, αναφερόμενος τόσο στο όραμα της ταινίας όσο και στη μεγάλη απήχηση που γνωρίζει.

Ο Γιάννης Σμαραγδής εξήγησε πως η δημιουργία της ταινίας είχε βαθιά συναισθηματικό χαρακτήρα: «Εμείς κάναμε μια ταινία αντίδωρο αγάπης για τον Ιωάννη Καποδίστρια, γιατί είναι ο καλύτερός μας.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι το πρότυπο του Έλληνα και για να του μοιάσουμε πρέπει να αρχίσουμε να αγαπάμε τα πράγματα που μας γέννησαν.

Και ποια είναι αυτά; Είναι ο ελληνικός πολιτισμός», δήλωσε.

Αναφερόμενος στις κριτικές που έχει δεχτεί η ταινία, ο σκηνοθέτης ήταν ξεκάθαρος: «Ποιος ενδιαφέρεται τώρα; Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, λόγους να μη λένε καλά λόγια, είναι δικό τους θέμα. Τους αγαπάμε κι αυτούς.

Μπορεί να τους βοηθήσει τώρα η μαζική αποδοχή της ταινίας, να καταλάβουνε ότι πρέπει να αλλάξουνε ρότα. Να μάθουνε δηλαδή να αγαπάνε».