Σόφι Τέρνερ: «Είναι πολύ ωραία η μητρότητα σε μικρή ηλικία - Δεν αγχώνομαι για το βιολογικό μου ρολόι»

Την εμπειρία της με την μητρότητα σε μικρή ηλικία, μοιράστηκε σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο The Guardian, η Σόφι Τέρνερ, τονίζοντας πως χαίρεται γιατί δεν χρειάζεται να αγχώνεται πλέον για το βιολογικό της ρολόι.

Η πρωταγωνίστρια του Game of Thrones, η οποία απέκτησε το πρώτο της παιδί στην ηλικία των 23 και το δεύτερο στα 25, μαζί με τον πρώην σύζυγό της Τζο Τζόνας, αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα του να αποκτάς παιδί σε νεαρή ηλικία.

«Είναι πραγματικά πολύ ωραίο πράγμα», είπε η ηθοποιός και πρόσθεσε: «Δεν αγχώνομαι για το βιολογικό μου ρολόι και όλα αυτά».

Στη συνέχεια, η 29χρονη εξήγησε ότι μέσα από τη μητρότητα, ασχολήθηκε περισσότερο με τον εαυτό της έξω από τον ρόλο της στην επιτυχημένη σειρά: «Ένιωσα ότι ήταν το σωστό διάλειμμα για να ασχοληθώ με τον εαυτό μου, γιατί για πολύ καιρό ήμουν ένας χαρακτήρας. Το να “φωλιάζω” και να βρίσκομαι στο σπίτι ήταν καταπληκτικό»

Η Σόφι Τέρνερ, εξήγησε όμως πως υπήρξαν και δυσκολίες: «Η άλλη πλευρά του νομίσματος —και η πανδημία δεν βοήθησε— ήταν ότι αυτό αποτέλεσε ένα μεγάλο διάλειμμα στην καριέρα μου. Και κατά κάποιον τρόπο χρειάστηκε να την ξαναχτίσω».

«Δεν συνειδητοποιείς πόσο σημαντική είναι η δυναμική σε μια καριέρα, και εγώ την ανέκοψα λίγο», κατέληξε.