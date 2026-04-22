Σοφία Μαριόλα: Εξώδικο μετά τα δημοσιεύματα για τη προσωπική της ζωή - Τι αναφέρει για τον χωρισμό της από τον Τζώρτζογλου

Εξώδικη ανακοίνωση απέστειλε μέσω του δικηγόρου της Όθωνα Παπαδόπουλου η Σοφία Μαριόλα μετά την έκταση της συζήτησης γύρω από την προσωπική της ζωή.

Στην ανακοινωση τονιζεται το χρονικό διάστημα που είναι σε διάσταση με τον Στράτο Τζώρτζογλου, αλλά και ότι η Σοφία Μαριόλα θα κινηθεί νομικά κατά όσων διακινούν περιεχόμενο για την ίδια και την προσωπική της ζωή χωρίς τη συγκατάθεσή της ή ασκούν δημόσια κριτική σε βάρος της χωρίς να έχουν γνώση, αλλά και κατά όσων επιειρουν με δημόσιες δηλώσεις να εκμεταλλευτούν την προσωπική της ζωή για την προώθηση της δημόσιας εικόνας τους.

Αναλυτικότερα, το δελτίο Τύπου που εστάλη από τον δικηγόρο της Σοφίας Μαριόλα, κ. Όθωνα Παπαδόπουλο, αναφέρει:

«Από το δικηγορικό μας γραφείο ανακοινώνεται ότι έχουμε λάβει από την εντολέα μας κ. Σοφία Μαριόλα την ρητή εντολή να προχωρήσουμε στις νόμιμες δικαστικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε προβαίνει σε παραβιάσεις ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της ίδιας και των φιλικών της προσώπων, μετά από τις επανειλημμένες παράνομες αναφορές στην ίδια και την προσωπική της ζωή, που έχουν σημειωθεί το τελευταίο δεκαπενθήμερο στο διαδίκτυο και σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Η κ. Μαριόλα είναι σε διάσταση με τον σύζυγό της, Στράτο Τζώρτζογλου, ήδη από τον προηγούμενο Ιανουάριο, μετά από προτροπές του ιδίου που ξεκίνησαν από τον Οκτώβριο του 2025, και έχει κάθε νομικό και ηθικό δικαίωμα να προβαίνει σε επιλογές που αφορούν την προσωπική της ζωή χωρίς αυτές να υπόκεινται σε κανενός είδους έλεγχο ή κριτική και χωρίς να υποχρεούται να λογοδοτήσει σε κανέναν.

Θα προχωρήσουμε στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες και κατά οιουδήποτε αποπειραθεί στο μέλλον να φωτογραφίσει την ίδια ή τα πρόσωπα του κοινωνικού της περιβάλλοντος χωρίς την συγκατάθεσή της, κατά των μέσων ενημέρωσης που τυχόν αναδημοσιεύουν τέτοιες φωτογραφίες, αλλά και εναντίον αυτών που, ανεύθυνα και αυθαίρετα, ασκούν δημόσια κοινωνική κριτική σε βάρος της χωρίς να έχουν καμία γνώση.

Ταυτόχρονα, παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τις δημόσιες δηλώσεις όσων προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την προσωπική της ζωή για την προώθηση της δημόσιας εικόνας τους, παρουσιάζοντας μία εικόνα που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά και όσους, στην προσπάθεια αυτή, θίγουν και τρίτα πρόσωπα, όπως τα μέλη της οικογενείας της και τα άτομα του κοινωνικού της κύκλου, που την συνοδεύουν στις κοινωνικές της δραστηριότητες».

Το σχόλιο του Γιώργου Λιάγκα

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολιάζοντας την ανακοίνωση μέσω της εκπομπής του ανέφερε: «Επί της ουσίας, το εξώδικο έχει αποδέκτη τον Στράτο Τζώρτζογλου -όπως τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι εγώ- που έχει βγει σε πάρα πολλές εκπομπές και μιλάει για τον καημό του και τον πόνο του για τον χωρισμό από τη Σοφία Μαριόλα. Ανάλογα με τον ψυχισμό του και τη στάση της στιγμής, ο Στράτος λέει κι άλλα πράγματα κάθε φορά που αφορά στο πόσο πονάει ή πόνεσε στην είδηση της νέας σχέσης της πρώην συζύγου του».