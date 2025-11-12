Σοφία Μουτίδου: «Έχασα δουλειά εξαιτίας της ιστορίας με τον Γκλέτσο»

Μία επαγγελματική συνεργασία που επρόκειτο να «κλείσει» έχασε η Σοφία Μουτίδου αμέσως μετά το επίμαχο σκηνικό με τον Απόστολο Γκλέτσο, όπως είπε η ίδια στον αέρα του Real View τη νύχτα της Τρίτης!

Η γνωστή ηθοποιός, με αφορμή τη συζήτηση περί cancel, παραδέχθηκε πως υπήρξε εταιρεία με την οποία συζητούσε για να συνεργαστεί και η οποία, έπειτα από όσα συνέβησαν και ακολούθησαν τον έντονο διάλογο με τον συνάδελφό της στον αέρα του ΟΡΕΝ, απέσυρε την πρότασή της προφασιζόμενη κάποια δικαιολογία.

«Εγώ έχω χάσει δουλειά τότε που έγινε αυτό με τους ομοφυλόφιλους, που είχαν πει ότι μίλησα ενάντια στους ομοφυλόφιλους όταν είπα ότι στους ομοφυλόφιλους αρέσουν οι στρέιτ άντρες και είχε πέσει όλη η Ελλάδα να με φάει. Καλά… δέκα άτομα ήταν, δεν ήταν όλη η Ελλάδα αλλά ξεσήκωσαν ένα μεγάλο κίνημα», είπε αρχικά η Σοφία Μουτίδου και στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Έχασα δουλειά, μου πήραν πίσω τα προϊόντα. Μου είπαν ότι τελικά δεν ήταν η σωστή συγκυρία και ήταν καθαρά για αυτό. Και τώρα έχασα άλλη συνεργασία με την ιστορία με τον Γκλέτσο. Μου έστειλαν μήνυμα ότι κάτι άλλο συνέβη, πέρασε μάλλον ένα… περιστέρι από πάνω και τους κουτσούλισε, και δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Τις χάνεις τις δουλειές, αν πεις δημόσια τη γνώμη σου».