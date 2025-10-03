Σοφία Μουτίδου: «Είναι πολύ σεξιστικό να ρωτάτε αν μπορούμε να συνυπάρξουμε τόσες γυναίκες μαζί»

Η Σοφία Μουτίδου μίλησε στους δημοσιογράφους για την παράσταση «Χούγια Ή Θάνατος» που πρωταγωνιστεί φέτος, για τα ελαττώματά της αλλά και για τη νέα εκπομπή The View που έρχεται σύντομα στο Open και στην οποία θα συμμετέχει μαζί με τις Ελίνα Παπίλα, Έλενα Χριστόπουλου και Δάφνη Καραβοκύρη.

«Άμα κάνεις κάτι και έχει αποδοχή, δεν θες και κάτι άλλο, είμαστε σε μια προσεγμένη στέγη, βλέπουμε προπωλήσεις, είμαστε πολύ χαρούμενοι», εξομολογήθηκε η γνωστή ηθοποιός για την παράστασή της.

Σε ερώτηση για το αν αλλάζει τα ελαττώματά της ή όχι, η Σοφία Μουτίδου απάντησε:

«Δύσκολο, μετά από τόσα χρόνια που κάνω ψυχοθεραπεία, να πω ότι δεν αλλάζω τα ελαττώματά μου ή να πω ότι αυτή είμαι εγώ. Είναι φράσεις που δεν έχουν χώρο στη δουλειά που γίνεται με τον εαυτό μου. Προσπαθώ να τα αναγνωρίζω, να βλέπω ποιον πειράζουν, ποιον πληγώνουν και να κάνω δουλειά».

Όσον αφορά τη νέα εκπομπή στο Open, η γνωστή ηθοποιός ανέφερε: «Να πούμε καλή αρχή για το The View. Είμαστε τέσσερις γυναίκες και θα έχουμε ίδιο ρόλο. Δε θα ηγείται κάποια».

Όταν όμως ρωτήθηκε για το κατά πόσο είναι εύκολο να συνυπάρξουν τέσσερις γυναίκες, η Σοφία Μουτίδου έδειξε να ενοχλείται αν και απάντησε με χιούμορ, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ναι, είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι πολύ σεξιστικό να ρωτάτε αν μπορούμε να συνυπάρξουμε τόσες γυναίκες μαζί. Τέσσερις άντρες είναι καλύτερα; Ακούω και για τους άντρες πάρα πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει στη γυναικεία φύση εκ των πραμάτων κάτι αρνητικό, έχει να κάνει με την κατά περίπτωση αξιολόγηση».