Ξανά ερωτευμένη είναι η Σοφία Παυλίδου. Η ηθοποιός που κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την προσωπική της ζωή, έχει παραδεχτεί πως βρίσκεται σε μια νέα σχέση και πως είναι ευτυχισμένη και ερωτευμένη.

«Δύσκολο δεν είναι τίποτα αν θέλεις να σου συμβεί. Γιατί εγώ βρήκα τον άνθρωπο αυτόν μετά από 10 χρόνια και θα έλεγε κανείς "της ήταν πολύ δύσκολο". Αλλά εγώ τώρα ήμουν έτοιμη και τώρα ήταν η ανάγκη μου να βρεθώ σε μία σχέση. Όχι ότι αν το ήθελα νωρίτερα δεν θα μπορούσα να το καταφέρω. Απλά εμένα η ανάγκη μου να δεσμευτώ μού γεννήθηκε τώρα», ανέφερε on camera η ηθοποιός/

Η Σοφία Παυλίδου χώρισε από τον Χρήστο Φερεντίνο το 2016, μετά από 12 χρόνια γάμου και δύο παιδιά και είναι η πρώτη φορά που μιλάει ανοιχτά για κάτι καινούριο που υπάρχει στη ζωή της.

Διαβάστε ακόμα: Σοφία Παυλίδου: «Νιώθω πιο δυνατή από ποτέ» - Η πρώτη ανάρτηση μετά την ενοχή του Παπαγιάννη

Σοφία Παυλίδου: «Ήθελα να μείνω μόνη μου, να βρω τα πατήματά μου»

Τον περασμένο μήνα είχε δηλώσει στην εκπομπή Breakfast@Star: «Όταν είσαι 20 χρόνια σε μία σχέση, δεν ήταν η πρώτη μου προτεραιότητα να ξανακάνω μια σχέση. Ήθελα λίγο να μείνω μόνη μου, να βρω τα πατήματά μου. Τίποτα δεν είναι δύσκολο, αρκεί να το θέλεις. Αγαπώ τη μοναχικότητα γιατί κάνω ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι. Ακόμα και σε σχέση που είμαι, έχω και τις στιγμές που θα είμαι μόνη μου.

Δεν μαθαίνονται οι δικές μου οι σχέσεις. Δεν τις επικοινωνώ, δεν έχω αισθανθεί την ανάγκη. Είμαι ευτυχισμένη, ερωτευμένη. Είμαι χαρούμενη για τα παιδιά μου για τα σκυλιά μου. Τα παιδιά μου χαίρονται να είμαι καλά. Η ευτυχία δεν εξαρτάται από τον άλλο άνθρωπο, εξαρτάται από εμένα, το έχουν καταλάβει τα παιδιά και θέλουν να με βλέπουν καλά».