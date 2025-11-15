Σοκ στο Miss Universe: Η Μις Ουγγαρία βρέθηκε στο νοσοκομείο - Επέστρεψε πιο λαμπερή από ποτέ

Η 24χρονη Kincső Dezsényi, που εκπροσωπεί την Ουγγαρία στον φετινό διαγωνισμό Miss Universe στην Ταϊλάνδη, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σοβαρή περιπέτεια υγείας. Μέσα σε δύο μόλις ημέρες, μια τροφική δηλητηρίαση εξελίχθηκε επικίνδυνα, προκαλώντας έντονη αδυναμία, ζάλη και επικίνδυνα χαμηλή πίεση.

Η ομάδα της αναγκάστηκε να τη μεταφέρει εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη νοσηλεία της.

Η Kincső παρέμεινε τέσσερις ημέρες υπό ενδοφλέβια θεραπεία και επανυδάτωση, με την ιατρική φροντίδα στην Ταϊλάνδη να χαρακτηρίζεται άμεση και εξαιρετική.

Παρά την ταλαιπωρία, η καλλονή πήρε εξιτήριο και κατάφερε να εμφανιστεί στη σημαντική συνέντευξη των διαγωνιζομένων, όπου –σύμφωνα με μαρτυρίες– ήταν λαμπερή, ευγενική και ειλικρινής, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις.

Οι διοργανωτές επιβεβαίωσαν πως η υγεία της είναι πλέον σταθερή, ενώ όλοι ελπίζουν να τη δουν ξανά στη σκηνή του Miss Universe, έτοιμη να λάμψει όπως μόνο εκείνη ξέρει.