Σοκάρει η Γαία Μερκούρη: «Στεκόταν από πίσω μου και αυνανιζόταν»

Μία σοκαριστική έως και τρομακτική εμπειρία παρενόχλησης, αποκάλυψε η Γαία Μερκούρη, κόρη της Δωροθέας. Όπως εξομολογήθηκε, ενώ βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας, ένας άγνωστος άνδρας την ακολούθησε μέχρι την πόρτα του σπιτιού της, στεκόταν από πίσω της και αυνανιζόταν.

Η Γαία Μερκούρη περιέγραψε το περιστατικό στο περιοδικό «ΟΚ!». Η ανατριχιαστική εμπειρία που βίωσε ξεκίνησε από ένα σούπερ μάρκετ και κατέληξε στην είσοδο της πολυκατοικίας της.

«Μεγάλωσα στο κέντρο της Αθήνας, οπότε σίγουρα έχω ζήσει μερικές πολύ άσχημες και σοκαριστικές εμπειρίες με άντρες στον δρόμο. Ευτυχώς, δεν μου έχει συμβεί ποτέ κάτι πολύ σοβαρό, αλλά όλες οι γυναίκες γνωρίζουν αυτή την αίσθηση να περπατάς απλώς στον δρόμο και να νιώθεις ότι σε παρενοχλούν» ανέφερε αρχικά.

«Τα βλέμματα που τραβάς πάνω σου αν φοράς ένα μπλουζάκι με ανοιχτό ντεκολτέ, τα σφυρίγματα και τα σχόλια αν βγεις με ένα χαριτωμένο σορτσάκι. Θυμάμαι ότι γύριζα σπίτι από το σούπερ μάρκετ με τις πιτζάμες μου, όταν συνειδητοποίησα την ώρα που ξεκλείδωνα την πόρτα ότι κάποιος με είχε ακολουθήσει, στεκόταν πίσω μου και αυνανιζόταν. Ήταν σοκ.

Γαία Μερκούρη | NDP

Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Ένιωσα φόβο και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί μου συνέβη αυτό. Αναρωτήθηκα αν έφταιγα εγώ.

Ποτέ όμως μην αναρωτηθείς αν φταις εσύ όταν σε παρενοχλούν. Δεν είναι ποτέ δικό μας λάθος. Είναι αποτέλεσμα ενός αποτυχημένου συστήματος, έλλειψης παιδείας, κοινωνικών στερεοτύπων και πολλών άλλων παραγόντων» κατέληξε.

