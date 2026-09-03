Σολωμού: Ο αυτοσχέδιος γάμος στα 19 με τον εφηβικό της έρωτα - «Μετά από 30 χρόνια ακόμα εδώ»

Έναν «γάμο» που κανείς δεν ήξερε ότι είχε πραγματοποιηθεί, αποκάλυψε η Μαρία Σολωμού, μέσα από μια ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός ανεβάζοντας ένα άλμπου φωτογραφιών από τη Σαντορίνη, αποκάλυψε ότι είχε «παντρευτεί» σε ηλικία 19 ετών με τον εφηβικό της έρωτα, όπως είπε «εννοείται χωρίς άδειες».



Η Μαρία Σολωμού ξεκίνησε να εξιστορεί πώς έφτασαν να κάνουν γάμο στις διακοπές τους, με τις τελευταίες φωτογραφίες στη δημοσίευσή της να φανερώνουν πώς είναι σήμερα ο εφηβικός της έρωτας αλλά αναφέροντας πως διατηρεί ακόμα επαφές με τον άνθρωπο που αγάπησε τότε.



«Μια φορά και έναν καιρό... Αυτή είμαι εγώ. Κι αυτός είναι ο Πάνος. Και είμαστε στη Σαντορίνη», έγραψε αρχικά η Μαρία Σολωμού, παρουσιάζοντας ασπρόμαυρες φωτογραφίες της ίδιας και του τότε συντρόφου της από το νησί.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός ανέφερε πως ήθελαν να επισφραγίσουν τον έρωτά τους με μία συμβολική τελετή, για να έχουν κάτι δικό τους να θυμούνται στο μέλλον: «Κάθε 19χρονος που σέβεται τον εαυτό του έχει πάρει τολμηρές αποφάσεις. Οπότε είπαμε να παντρευτούμε. Ανταλλάξαμε και όρκους. Κόψαμε και τούρτα. Εννοείται χωρίς άδειες, έτσι μόνοι μας. Παρόλα αυτά για μας ήταν αληθινό», σημείωσε.

«Σαν να ξέραμε ότι μετά από 30 και χρόνια... θα είμαστε ακόμα εδώ. Ίδιοι. Να τα θυμόμαστε όλα και να γελάμε. Όχι Σαντορίνη, αλλά Σκιάθο. Όχι 19 πια, αλλά τι σημασία έχει... Γιατί κάποιοι άνθρωποι αξίζουν να μένουν στη ζωή σου», είπε καταληκτικά η Μαρία Σολωμού.