Σωτήρης Τσαφούλιας: «Τελευταία είναι συχνό φαινόμενο να παρεξηγείται μια ατάκα μου»

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας ανέφερε στο «Στούντιο 4» ότι συχνά παρερμηνεύονται οι δηλώσεις του εξαιτίας της γενικότερης τάσης για cancel που επικρατεί, αλλά τόνισε πως ο ίδιος δεν επηρεάζεται καθόλου και πάντα λέει αυτά που θέλει να πει, εξηγώντας και τον λόγο.

«Τώρα τελευταία είναι συχνό φαινόμενο το να παρεξηγείται μια ατάκα μου. Επειδή γίνεται γενικά μια προσπάθεια για cancel, δεξιά και αριστερά όπου μπορείς, ναι γίνεται.

Δηλαδή η τελευταία προσπάθεια ήταν όταν ένας δημοσιογράφος, του οποίου δεν θα πω το όνομα, με μετριότατα ελληνικά, που τα κάνει να φαίνονται πάρα πολύ ωραία, έγραψε ένα υπέροχο άρθρο για να με αποδομήσει επειδή είχα πει πως θεωρώ ότι το πιο ρατσιστικό σύνθημα που ακούστηκε τα τελευταία χρόνια στο στόμα των αντιρατσιστών ήταν το Black Life Matters», είπε αρχικά ο γνωστός σκηνοθέτης.

«Όπως θεωρώ άκρως λάθος και να λένε συγκεκριμένες ομάδες συνανθρώπων μας τη λέξη "συμπερίληψη". Και αυτό είναι ρατσιστικό και λάθος.

Δηλαδή όταν σου λέω να με συμπεριλάβεις κάπου, αναγνωρίζω ότι εκεί που σου ζητάω να με συμπεριλάβεις είναι δικό σου οικόπεδο και ζητάω τη συμπερίληψη», επεσήμανε στη συνέχεια.

«Εννοώ πως ακόμη και αν δεν ξέρουμε τη σημασία των λέξεων, αυτές δεν χάνουν τη δύναμη τους. Ούτε στη στρατηγική ούτε στον προγραμματισμό του μυαλού μας. Είναι σαν αυτό με το βάρος, όπου αν πεις πως θέλεις να χάσεις πέντε κιλά, θα τα ξαναπάρεις. Γιατί ο εγκέφαλος σου είναι προγραμματισμένος να βρίσκει ό,τι χάνει», τόνισε ο Σωτήρης Τσαφούλιας.

Όσο για το αν η προσπάθεια για το cancel τον φρενάρει καθόλου στο να πει κάτι, η απάντηση ήταν κατηγορηματικά όχι.

«Λέω πάντα τα ίδια και μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Απλά όταν έχεις δημόσιο λόγο, πιστεύω ότι έχεις την υποχρέωση να τον αμβλύνεις και να πεις με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανοίξεις διάλογο με αυτούς που διαφωνούν και όχι με αυτούς που συμφωνούν», δήλωσε ο σκηνοθέτης.