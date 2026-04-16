«Σπάει» τη σιωπή της για τον Μπρούκλιν η Βικτόρια Μπέκαμ: «Προσπαθούσαμε να είμαστε οι καλύτεροι γονείς»

«Το μόνο που προσπαθούσαμε πάντα να κάνουμε ήταν να προστατεύουμε και να αγαπάμε τα απιδιά μας», υποστηρίζει η Βικτόρια Μπέκαμ καθώς «σπάει» τη σιωπή της για τη ρήξη των σχέσεων με τον γιο της Μπρούκλιν.

Η πρώην Spice Girl ρωτήθηκε για τη σχέση της με τον πρωτότοκο γιό της σε συνέντευξή της στη Wall Street Hournal.

Αν και, σύμφωνα με το περιοδικό «δεν απαντά χρησιμοποιώντας το όνομά του», η 51χρονη ανέφερε: «Νομίζω ότι πάντα αγαπάμε πάρα πολύ τα παιδιά μας. Πάντα προσπαθούσαμε να είμαστε οι καλύτεροι γονείς που μπορούμε. Και, ξέρεις, βρισκόμαστε στο προσκήνιο πάνω από 30 χρόνια πλέον και το μόνο που προσπαθούσαμε να κάνουμε ήταν να προστατευτούμε και να αγαπάμε τα παιδιά μας. Και αυτό είναι πραγματικά το μόνο που θέλω να πω για αυτό».

Παράλληλα, η Βικτόρια Μπέκαμ ρωτήθηκε αν έχει μετανιώσει που εξέθεσε την οικογένειά της στα φώτα της δημοσιότητας και είπε: «Δεν θα έλεγα ότι συνοδεύεται από ενοχές. Θα έλεγα ότι χρειάστηκε μεγάλη προσαρμογή από τη μητέρα και τον πατέρα μου, όταν ξαφνικά υπήρχαν παπαράτσι έξω από το σπίτι τους.

Μιλώντας γενικότερα για τα παιδιά της, η Victoria σημείωσε ότι «το να είσαι γονιός νέων ενηλίκων και ενηλίκων παιδιών είναι πολύ διαφορετικό από το να έχεις μικρά παιδιά».

«Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι η αρνητική δημοσιότητα των τελευταίων μηνών δεν έχει επηρεάσει τη δραστηριότητά της στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς.

«Πιστεύω ότι τελικά ο κόσμος αγοράζει τα προϊόντα μου επειδή είναι πραγματικά καλά. Δεν νομίζω ότι αγοράζουν το eyeliner μου μόνο και μόνο επειδή είμαι εγώ», είπε.

Η σκληρή δημόσια δήλωση του Μπρούκλιν για την οικογένειά του

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιανουάριο ο 27χρονος Μπρούκλιν Μπέκαμ είχε σφραγίσει αυτή τη ρήξη λέγοντας ότι δεν σκοπεύει να συμφιλιωθεί μαζί τους και ότι έλεγχαν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του και πως προσπάθησαν να καταστρέψουν τον γάμο του.