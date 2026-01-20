Μπρούκλιν Μπέκαμ: Γιατί κατηγορεί δημόσια τους γονείς του και πώς τινάζει στον αέρα το brand Beckham

Ο 26χρονος Μπρούκλιν Μπέκαμ μίλησε δημόσια για πρώτη φορά, παραδεχόμενος τη ρήξη με την οικογένειά του για την οποία διαβάζουμε περιστατικά επί περιστατικών τα τελευταία χρόνια.

Σε ανάρτησή του στο Instagram υποστήριξε ότι οι γονείς του Ντέιβιντ και Βικτόρια ελέγχουν εδώ και χρόνια την εικόνα της οικογένειας στον Τύπο και ότι προσπάθησαν να «καταστρέψουν» τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ Μπέκαμ, πριν και μετά τον γάμο τους. Αναφέρεται ακόμα στη διοχέτευση ψευδών ειδήσεων στα ΜΜΕ εις βάρος του ίδιου και της συζύγου του, πως τον πίεσαν να εκχωρήσει τα δικαιώματα στο όνομά του, με οικονομικά κίνητρα και πως έθεταν το brand πάνω από τις ανθρώπινες σχέσεις, χρησιμοποιώντας τα social media ως μέσο επίδειξης και ελέγχου.

Με τις κατηγορίες που εξαπολύει γκρεμίζει το οικοδόμημα της τέλειας ιλουστρασιόν οικογένειας πάνω στην οποία έχει βασιστεί το brand με καμπάνιες που βασίζονται στο αφήγημα της δεμένης οικογένειας και αποκαλύπτει το δράμα πίσω από την επιτυχημένη τους πορεία.

Η ανάρτηση του Μπρούκλιν κόλαφος στο Beckham brand

Όπως ανέφερε ο Μπρούκλιν: «Έμεινα σιωπηλός για χρόνια και έκανα κάθε δυνατή προσπάθεια να κρατήσω αυτά τα ζητήματα ιδιωτικά.

Δυστυχώς, οι γονείς μου και η ομάδα τους συνέχισαν να απευθύνονται στον Τύπο, αφήνοντάς μου πλέον καμία άλλη επιλογή από το να μιλήσω ο ίδιος και να πω την αλήθεια για έστω ένα μέρος από τα ψέματα που έχουν δημοσιευτεί.

Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Δεν με ελέγχει κανείς — για πρώτη φορά στη ζωή μου υπερασπίζομαι τον εαυτό μου.

Σε όλη μου τη ζωή, οι γονείς μου διαμόρφωναν την αφήγηση για την οικογένειά μας στον Τύπο. Οι επιδεικτικές αναρτήσεις στα social media, οι οικογενειακές εκδηλώσεις και οι επιφανειακές σχέσεις ήταν μόνιμο στοιχείο της ζωής μέσα στην οποία γεννήθηκα.

Πρόσφατα είδα με τα ίδια μου τα μάτια μέχρι πού μπορούν να φτάσουν, διοχετεύοντας αμέτρητα ψέματα στα μέσα ενημέρωσης — συνήθως εις βάρος αθώων ανθρώπων — προκειμένου να διατηρήσουν το προσωπείο τους. Όμως πιστεύω ότι η αλήθεια πάντα βγαίνει στο φως».

Ο Μπρούκλιν πρόσθεσε: «Οι γονείς μου προσπαθούν ασταμάτητα να καταστρέψουν τη σχέση μου εδώ και χρόνια, ακόμη και πριν από τον γάμο μου — και αυτό δεν έχει σταματήσει.

Η μητέρα μου ακύρωσε τη δημιουργία του νυφικού της Νίκολα την τελευταία στιγμή, παρότι εκείνη ανυπομονούσε να φορέσει το σχέδιό της, αναγκάζοντάς τη να βρει επειγόντως άλλο φόρεμα.

Λίγες εβδομάδες πριν από τον γάμο μας, οι γονείς μου με πίεζαν επανειλημμένα και προσπάθησαν να με δελεάσουν ώστε να παραιτηθώ από τα δικαιώματα στο όνομά μου — κάτι που θα επηρέαζε εμένα, τη σύζυγό μου και τα μελλοντικά μας παιδιά.

Επέμεναν να υπογράψω πριν από την ημερομηνία του γάμου, γιατί τότε θα ενεργοποιούνταν οι όροι της συμφωνίας. Η άρνησή μου επηρέασε τα οικονομικά τους οφέλη και από τότε δεν μου φέρθηκαν ποτέ ξανά με τον ίδιο τρόπο.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του γάμου, η μητέρα μου έφτασε στο σημείο να με αποκαλέσει “κακό”, επειδή η Νίκολα κι εγώ επιλέξαμε να καθίσουν στο τραπέζι μας η νταντά μου, Σάντρα, και η νταντά της Νίκολα, καθώς καμία από τις δύο δεν είχε τον σύζυγό της παρόντα. Και οι δύο γονείς μας είχαν τα δικά τους τραπέζια, εξίσου κοντά στο δικό μας».

Η δήλωση συνεχίζει: «Από τη στιγμή που άρχισα να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου απέναντι στην οικογένειά μου, δέχομαι ασταμάτητες επιθέσεις από τους γονείς μου — ιδιωτικά και δημόσια — οι οποίες διοχετεύονταν στον Τύπο κατόπιν δικής τους εντολής.

Ακόμη και τα αδέλφια μου στάλθηκαν να μου επιτεθούν στα social media, πριν τελικά με μπλοκάρουν απροσδόκητα το περασμένο καλοκαίρι».

Ο Μπρούκλιν ισχυρίστηκε επίσης ότι η μητέρα του «καπέλωσε» τον πρώτο του χορό με τη Νίκολα στον γάμο τους και χόρεψε «με ανάρμοστο τρόπο» μαζί του μπροστά στους καλεσμένους, προσθέτοντας ότι δεν είχε νιώσει ποτέ στη ζωή του τόσο «άβολα ή ταπεινωμένος».

Υποστήριξε ακόμη ότι η σύζυγός του έχει δεχθεί «ασέβεια» από την οικογένειά του και ότι δεν προσκλήθηκε στο πάρτι για τα 50ά γενέθλια του πατέρα του.

Συνέχισε λέγοντας: «Η οικογένειά μου βάζει πάνω απ’ όλα τη δημόσια προβολή και τις εμπορικές συνεργασίες. Το Brand Beckham έρχεται πρώτο. Η “οικογενειακή αγάπη” μετριέται με το πόσο συχνά ανεβάζεις κάτι στα social media ή πόσο γρήγορα τα παρατάς όλα για να ποζάρεις σε μια οικογενειακή φωτογραφία, ακόμη κι αν αυτό γίνεται εις βάρος των επαγγελματικών μας υποχρεώσεων.

Η αφήγηση ότι η σύζυγός μου με ελέγχει είναι εντελώς αντεστραμμένη. Εγώ ελεγχόμουν από τους γονείς μου το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου.

Μεγάλωσα με έντονο άγχος. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, από τότε που απομακρύνθηκα από την οικογένειά μου, αυτό το άγχος έχει εξαφανιστεί. Ξυπνάω κάθε πρωί ευγνώμων για τη ζωή που επέλεξα και νιώθω γαλήνη και ανακούφιση.

Η σύζυγός μου κι εγώ δεν θέλουμε μια ζωή διαμορφωμένη από εικόνα, Τύπο ή χειραγώγηση. Το μόνο που θέλουμε είναι ηρεμία, ιδιωτικότητα και ευτυχία για εμάς και τη μελλοντική μας οικογένεια».