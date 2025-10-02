Στα 2,5 εκατ. ευρώ πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου στην Άνοιξη: Τι λέει η κόρη του

Για την πώληση του ξενοδοχείου του πατέρα της, Γιάννη Πουλόπουλου, στα βόρεια προάστια και πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή της Άνοιξης, στην τιμή των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, μίλησε η κόρη του Άντα στον ΑΝΤ1.

Η κόρη του εξήγησε τους λόγους για τους οποίους πωλούν το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου στην Άνοιξη, κάνοντας λόγο μεταξύ άλλων πως «ήταν επιθυμία του ίδιου, λόγω του κόστους συντήρησης».

«Ο πατέρας μου ήθελε να το πουλήσει και σεβόμαστε την επιθυμία του. Εγώ και η μητέρα μου θέλαμε να το φτιάξουμε, να το ανακαινίσουμε» αποκάλυψε η Άντα Πουλοπούλου, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Τι λέει η κόρη του Γιάννη Πουλόπουλου, Άντα, για το ξενοδοχείο

Δεν ήθελε να μπλέξουμε άλλο και εγώ σέβομαι αυτό που θέλει εκείνος. Δηλαδή η πώληση είχε βγει και πιο λίγο πριν πεθάνει, και μάλιστα μου εναντιώθηκε κιόλας, ότι "δεν θέλω να ασχοληθεί καθόλου μ' αυτό".

Είναι βάρος, μας έχει προκαλέσει, μας προκάλεσε στο παρελθόν πολλά προβλήματα. Πουλιέται, διότι καταστράφηκε. Για να φτιαχτεί θέλει πάρα πολλά χρήματα. Εγώ δεν θέλω να χρεωθώ για όλη μου τη ζωή, για να το φτιάξω. Δεν σημαίνει ότι όταν κάποιος πουλάει, ότι έχει ανάγκη και ότι ξεπουλιέται. Δηλαδή προς Θεού, γιατί γράφτηκαν κάτι τέτοια πράγματα. Δεν είναι ωραίοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Πουλάμε ένα ακίνητο όπως όλος ο κόσμος».