Στα σκαριά νέα σειρά για τον Τζέφρι Επστάιν - Θα βασίζεται σε δημοσιογραφική έρευνα

Τζέφρι Επστάιν | Associated Press
Η ιστορία θα ακολουθεί τη μακροχρόνια έρευνα της Μπράουν, η οποία εντόπισε περίπου 80 θύματα, έπεισε επιζήσασες να μιλήσουν δημόσια και συνέβαλε στις συλλήψεις του Τζέφρι Έπσταϊν και της συνεργάτιδάς του, Γκίσλεϊν Μάξγουελ.

Μια νέα μίνι σειρά για τον Τζέφρι Επστάιν βρίσκεται ήδη στα σκαριά, βασισμένη στο best seller βιβλίο των New York Times, με την υπογραφή της δημοσιογράφου Τζούλι Κ. Μπράουν. Η Λόρα Ντερν θα υποδυθεί τη δημοσιογράφο της Miami Herald, που ερεύνησε σε βάθος την υπόθεση του, σε μια εποχή που ελάχιστοι ασχολούνταν με αυτήν. Όπως τονίζει ο Guardian, πρόκειται για την πρώτη δραματοποιημένη τηλεοπτική μεταφορά της υπόθεσης.

