Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στο πλευρό της Τίνας Μεσσαροπούλου στον Ευαγγελισμό

Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού μετά από ρήξη ανευρίσματος στον εγκέφαλο, με το ιατρικό ανακοινωθέν να κάνει λόγο για «σοβαρή αλλά ελεγχόμενη κατάσταση».

Διαβάστε επίσης - Τίνα Μεσσαροπούλου: Αποχώρησε από τον αέρα του Happy Day όταν έμαθε για τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη

Στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή βρέθηκε η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία έφυγε απο το πλατό του Happy Day αμέσως μόλις πληροφορήθηκε για το τι είχε συμβεί χωρίς να ειπωθεί κάτι στον αέρα, ενώ νωρίς το μεσημέρι στον Ευαγγελισμό βρέθηκε και η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Οι δύο γυναίκες, εκτός από συνεργάτιδες, είναι και φίλες και έτσι ήταν φυσικό η παρουσιάστρια του Happy Day να θέλει να βρεθεί στο πλευρό της Τίνας Μεσσαροπούλου αυτές τις στιγμές.

Σταματίνα Τσιμτσιλή | NDPPHOTO / NDP PHOTO

