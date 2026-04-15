Τίνα Μεσσαροπούλου: Αποχώρησε από τον αέρα του Happy Day όταν έμαθε για τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη

Αποχώρησε από την εκπομπή, Happy Day, το πρωί της Τετάρτης (15/4) η δημοσιογράφος, Τίνα Μεσσαροπούλου, μόλις ενημερώθηκε για το επεισόδιο του συζύγού της, Γιώργου Μυλωνάκη.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο ενώ βρισκόταν στον πρωινό καφέ του Μαξίμου. Μεταφέρθηκε άμεσα στον Ευαγγελισμό, ενώ σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, εντοπίστηκε ανεύρυσμα στον εγκέφαλό του και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή.
Στον αέρα της εκπομπής δεν έγινε καμία αναφορά, ενώ τη θέση της πήρε στο πάνελ η Όλγα Λαφαζάνη.
Ο Γιώργος Μυλωνάκης και η Τίνα Μεσσαροπούλου είναι παντρεμένοι τα τελευταία 20 χρόνια και έχουν αποκτήσει δύο γιους. Είναι σε σχέση από το 2001, ενώ γνωρίστηκαν όταν εργάζονταν στην εφημερίδα «Απογευματινή».
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.