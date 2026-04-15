Τίνα Μεσσαροπούλου: Αποχώρησε από τον αέρα του Happy Day όταν έμαθε για τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη

Αποχώρησε από την εκπομπή, Happy Day, το πρωί της Τετάρτης (15/4) η δημοσιογράφος, Τίνα Μεσσαροπούλου, μόλις ενημερώθηκε για το επεισόδιο του συζύγού της, Γιώργου Μυλωνάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο ενώ βρισκόταν στον πρωινό καφέ του Μαξίμου. Μεταφέρθηκε άμεσα στον Ευαγγελισμό, ενώ σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, εντοπίστηκε ανεύρυσμα στον εγκέφαλό του και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή.

Στον αέρα της εκπομπής δεν έγινε καμία αναφορά, ενώ τη θέση της πήρε στο πάνελ η Όλγα Λαφαζάνη.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης και η Τίνα Μεσσαροπούλου είναι παντρεμένοι τα τελευταία 20 χρόνια και έχουν αποκτήσει δύο γιους. Είναι σε σχέση από το 2001, ενώ γνωρίστηκαν όταν εργάζονταν στην εφημερίδα «Απογευματινή».



