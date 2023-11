Σταμάτης Γαρδέλης: Τι είπε στη Σάσα Σταμάτη για τη νοσηλεία του στο Δαφνί

Ο Σταμάτης Γαρδέλης παραμένει στο Δαφνί και η Σάσα Σταμάτη μίλησε στο T-Live της Τατιάνας Στεφανίδου για τη συνάντηση που είχε μαζί του στον προαύλιο χώρο, χωρίς να κρύψει ότι έπαθε σοκ όταν τον αντίκρυσε.

«Έφτασαν οι φωτογραφίες στα χέρια μας. Μου ανέθεσε το θέμα η διευθύντριά μου. Πήρα τον Αλκίνοο Μπουνιά, ο οποίος είχε συναντήσει τον Σταμάτη Γαρδέλη στο ψυχιατρείο. Στη συνέχεια, πήρα τηλέφωνο τον Σταμάτη Γαρδέλη και μιλήσαμε. Έμαθα τι ώρα είναι το επισκεπτήριο και πήγα στο Δαφνί», είπε αρχικά η δημοσιογράφος.

«Κι όπως είμαι στον προαύλιο χώρο στο Δαφνί, ψάχνω να βρώ έναν κύριο να ρωτήσω πώς μπορώ να πάω στη ψυχιατρική κλινική. Γυρίζω το κεφάλι μου και ήταν ο Γαρδέλης. Έπαθα σοκ. Ήταν με μία τσάντα και έκανε βόλτες. Αξιοπρεπέστατος, συνειδητοποιημένος πού έχει πάει, αποφασισμένος να λύσει το θηρίο από μέσα του, το τέρας που υπάρχει αυτή τη στιγμή», συμπλήρωσε.

«Ο Σταμάτης Γαρδέλης ήταν πάρα πολύ καλά. Χτύπησε μόνος του την πόρτα, δεν τον πήγανε. Μου είπε: "Σάσα, είμαι πάρα πολύ καλά, σώθηκα. Δεν με νοιάζει, ας πουν ότι μπήκα στο Δαφνί, δεν με νοιάζει"», τόνισε η Σάσα Σταμάτη, λέγοντας χαρκατηριστικά ότι «είναι μεγάλη μαγκιά το ότι χτύπησε μόνος του την πόρτα».

Εξήγησε δε ότι ο λόγος που ζήτησε βοήθεια ο Σταμάτης Γαρδέλης ήταν το γεγονός ότι κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του, ενώ είπε εμμέσως πλην σαφώς ότι ο λόγος που ο δημοφιλής ηθοποιός συμμετείχε στο I am a Celebrity, Get Me Out Of Here του ΣΚΑΪ ήταν καθαρά οικονομικός.