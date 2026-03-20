Στάνκογλου για Γιάννη Σμαραγδή: «Είπε ότι δεν με ξέρει για να κάνει αυτό το σόου»

Ο Γιάννης Στάνκογλου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου το βράδυ της Πέμπτης (19/3) και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην πρόσφατη διαμάχη του με τον Γιάννη Σμαραγδή, με τον γνωστό σκηνοθέτη να είχε δηλώσει πρόσφατα ότι δεν τον γνωρίζει.

«Οπτικά και με ξέρει και τον ξέρω, αλλά ο ίδιος είπε ότι δεν με ξέρει για να κάνει αυτό το σόου. Και βέβαια τον ξέρω, έχω δει και τις ταινίες του», δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός, προσθέτοντας πως δεν του αρέσουν καθόλου οι ταινίες του.

«Μπορώ να μιλήσω και να πω μια προσωπική άποψη από τη στιγμή που με ρωτάνε. Περιμένω να βγει ο Καποδίστριας στην τηλεόραση για να τη δω», είπε στη συνέχεια ο ίδιος.

Όταν ο Φάνης Λαμπρόπουλος τον ρώτησε «αν σε καλέσει σε επίσημη πρεμιέρα, δεν θα πας;», ο γνωστός ηθοποιός απάντησε «θα το σκεφτώ», ενώ δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο να συνεργαζόταν μαζί του, αλλά υπό όρους ώστε να ήξερε πώς θα γυριζόταν η όποια ταινία.

Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε και στις Άγριες Μέλισσες, εξηγώντας για ποιον λόγο δεν ήθελε αρχικά να παίξει.

«Δεν ήθελα καθόλου να κάνω Άγριες Μέλισσες, δεν ήθελα να κάνω καθημερινό. Είχα διαβάσει και 3-4 επεισόδια, τα παιδιά που το γράφανε ήξεραν τι σημαίνει σενάριο. Δεν πίστευα ότι θα γίνει αυτό επειδή ήταν καθημερινό», δήλωσε ο Γιάννης Στάνκογλου.