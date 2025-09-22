Στάθης Μαντζώρος: Άνοιξε τα μάτια του ο ηθοποιός - «Αποφύγαμε το μοιραίο» λέει ο πατέρας του

Ευχάριστα νέα για τον ηθοποιό Στάθη Μαντζώρο, τον οποίο το ευρύ κοινό αγάπησε μέσα από τον ρόλο του Παντελή στη σειρά του Alpha, «Σασμός».

Ο γνωστός ηθοποιός υπέστη βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο και δίνει τους τελευταίους μήνες μάχη για τη ζωή του με την οικογένειά του να κάνει πριν από μερικές ημέρες δημόσια έκκληση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για οικονομική στήριξη στην προσπάθειά του προς τη θεραπεία και την αποκατάσταση.

Ο πατέρας του Στάθη Μαντζώρου, Γιάννης Μαντζώρος, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και εξήγησε ότι ο γνωστός ηθοποιός έχει αποφύγει τον κίνδυνο, ενώ δήλωσε αισιόδοξος για την πορεία της υγείας του γιου του.

«Οι γιατροί μας λένε ότι η κατάσταση του Στάθη παραμένει σταθερή, αλλά δεν παύει να είναι δύσκολη. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Ο Στάθης έγινε θαύμα που ζει.

Η Παναγία τον έσωσε και η Παναγία θα τον επαναφέρει, είμαι αισιόδοξος, αλλά μάλλον θα πάμε πίσω πολύ. Έτσι μας έχουν πει», είπε αρχικά ο Γιάννης Μαντζώρος.

«Ο Στάθης έχει ξυπνήσει. Του μιλάω κάθε μέρα στο τηλέφωνο, έχει κλειστά τα μάτια, και μόλις του μιλάω τα ανοίγει και δακρύζει. Δηλαδή ακούει τα πάντα. Αντιλαμβάνεται τα πάντα αλλά δεν μπορεί να μιλήσει και να γνωρίσει.

Οι γιατροί μας έχουν πει ότι πάμε καλά, αποφύγαμε το μοιραίο και μάλλον τον Δεκέμβριο θα μιλήσει ο Στάθης, πρόσθεσε ο ίδιος.

«Θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο για τη συμπαράσταση, σε όλους.

Δεν κινδυνεύει η ζωή του, το μοιραίο το αποφύγαμε. Εκείνο που φοβόμαστε είναι μήπως του μείνει κάποιο κουσούρι όταν ξυπνήσει. Θα ξυπνήσει ο Στάθης μου, εγώ το πιστεύω 100%», κατέληξε ο πατέρας του Στάθη Μαντζώρου.