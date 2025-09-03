Στάθης Μαντζώρος: «Οι πιθανότητες να ξυπνήσει από το εγκεφαλικό είναι 50 - 50», είπε ο πατέρας του

Στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταύρος» παραμένει διασωληνωμένος ο Στάθης Μαντζώρος μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, με τον πατέρα του να παρουσιάζει τα νεότερα της υγείας του ηθοποιού.

Μιλώντας στο Small Talk του ΣΚΑΪ, ο πατέρας του Μαντζώρου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι πιθανότητες να ξυπνήσει ο Στάθης, είναι 50-50. Μπορεί να καταστραφεί και το επάγγελμά του γιατί μας έχουν πει ότι θα μείνουν κάτι κουσούρια στην ομιλία ή στο πόδι».

«Είναι μεγάλη η ζημιά που πάθαμε. Το επεισόδιο του Στάθη ήταν και είναι πολύ σοβαρό. Θα αναγκαστώ να πουλήσω χωράφι, να δώσω τα πάντα για τον Στάθη» είπε ακόμα ο πατέρας του Στάθη Μαντζώρου.

Στάθης Μαντζώρος: Τι είπε ο πατέρας του

«Βάλαμε τους καλύτερους γιατρούς οι οποίοι δεν μπόρεσαν να απορροφήσουν 100% το αίμα – απορρόφησαν ένα 50-60%. Αυτό που έχει μείνει, δεν τον αφήνει να ξυπνήσει.

Ο Στάθης θα επανέλθει αφού η Παναγία τον έσωσε, θα τον επαναφέρει είμαι σίγουρος. Του μιλάω καθημερινώς στο τηλέφωνο και όταν το κάνω, αλλάζει όψη το πρόσωπό του και τα μάτια του και δακρύζει.

Πάει να πει ότι ακούει. Κάνουμε τα πάντα, εγώ η γυναίκα μου, η κόρη μου, η νύφη μου να επαναφέρουμε τον Στάθη…»